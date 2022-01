https://cz.sputniknews.com/20220115/namestkyne-ministra-zahranici-nulandova-usa-pracuji-na-odpovedi-ohledne-zaruk-bezpecnosti-17219058.html

Náměstkyně ministra zahraničí Nulandová: USA pracují na odpovědi ohledně záruk bezpečnosti

Náměstkyně ministra zahraničí Nulandová: USA pracují na odpovědi ohledně záruk bezpečnosti

Spojené státy mají záměr pokračovat v dialogu s Ruskem a pracují na písemných odpovědích, které se týkají bezpečnostních záruk. V rozhovoru pro Financial Times... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

„Chceme dál mluvit. Věříme, že by to mělo být provedeno na základě reciprocity, konkrétně - oni vyjádří své stížnosti, ale my také máme své obavy,“ prohlásila.Podle jejích slov jsou dveře pro diplomatické řešení ze strany USA otevřené.Vyzdvihla, že Spojené státy rozpracovaly 18 různých scénářů pro případ eskalace kolem Ukrajiny.„Nebudu oznamovat 18 různých scénářů... Řekla bych jen, že naše odhodlání a jednání, která vedeme s našimi spojenci, se týkají velmi rychlého způsobení velmi ostré bolesti, pokud Rusko v jakékoli podobě podnikne tento krok,“ varovala.Současně USA doufají, že se jim podaří dosáhnout deeskalace situace kolem Ukrajiny a pokroku prostřednictvím diplomacie ve vztazích s Ruskem.„Myslíme si, že můžeme dosáhnout deeskalace (ve věci ukrajinské krize, pozn. red.) a dosáhnout určitého pokroku v řadě otázek prostřednictvím diplomacie," řekla Nulandová v rozhovoru pro Financial Times. Doplnila, že Spojené státy doufají, že Moskva bude v jednáních pokračovat, ale dodala, že rozhodnutí je na ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.Podle Nulandové v tuto chvíli USA a Rusko „jen vyslechly“ jeden druhého a dosažení jakýchkoli dohod bude trvat déle.Připomeňme, že koncem roku 2021 Rusko zveřejnilo návrh dohody s USA a NATO ohledně záruk bezpečnosti. Moskva od svých západních partnerů požaduje záruky toho, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ, že Ukrajina nebude členem NATO a také, že nedojde k vytvoření vojenských základen na území postsovětských zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko, usa, bezpečnost