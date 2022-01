https://cz.sputniknews.com/20220115/plynovy-spor-gazprom-zazaloval-polskou-spolecnost-pgnig-17216897.html

Plynový spor. Gazprom zažaloval polskou společnost PGNiG

Plynový spor. Gazprom zažaloval polskou společnost PGNiG

Gazprom u soudu žádá, aby byla zvýšena cena plynu pro Polsko, uvádí se ve zprávě polského plynového monopolisty PGNiG. 15.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-15T10:34+0100

2022-01-15T10:34+0100

2022-01-15T10:34+0100

svět

gazprom

rusko

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/849/65/8496520_0:128:3060:1849_1920x0_80_0_0_d4b7ef0f3c2134daee2928eddd893325.jpg

„Čtrnáctého ledna roku 2022 obdržela PGNiG od zástupce Gazpromu a a.s. Gazprom Export žalobu u stockholmské arbitráže týkající se požadavku změn cenových podmínek pro plyn dodávaný podle Jamalského kontraktu,“ uvádí se ve zprávě.Gazprom očekává, že kontrahovaná cena bude zvýšena antedatovaně, v rámci jeho žádostí o revizi z 8. prosince roku 2017 a z 9. listopadu roku 2020,“ podotkli v PGNiG.Předseda řídicí rady PGNiG Paweł Majewski označil požadavek zvýšit cenu za naprosto neodůvodněný a podotkl, že společnost „je připravena to ukázat arbitráži“.„PGNiG usiluje i nadále o změnu cenových podmínek dodávek zemního plynu realizovaných podle Jamalského kontraktu. Je třeba poznamenat, že zmíněné žádosti Gazpromu o revizi byly reakcí na dotazy PGNiG o snížení kontrahované ceny z 1. listopadu roku 2017 a z 1. listopadu roku 2020, a to v podmínkách rekordně vysokých cen plynu v Evropě,“ cituje Majewského tisková služba PGNiG.Gazprom Export potvrdil, že se obrátil na mezinárodní arbitráž pro retrospektivní revizi od 1. listopadu roku 2017 kontrahované ceny plynu. Podle smlouvy dostal Gazprom po třech letech právo požádat o další revizi ceny od 1. listopadu roku 2022, čehož také využil.„Vzhledem k tomu, že komerční jednání o revizi ceny v souladu s požadavky Gazprom Exportu nepřivedla k dosažení dohod, v souladu s podmínkami kontraktu postoupila ruská společnost tyto spory k vyřešení arbitráži,“ vysvětlili v Gazprom Exportu.Ruská strana je otevřená „pro hledání možností urovnání sporu v rámci komerčních jednání“, dodali ve společnosti.Dlouhodobá dohoda mezi PGNiG a Gazpromem předpokládá dodávky do Polska až deseti miliard kubíků plynu ročně. Podle takzvaného take-or-pay musí koncern nakupovat nejméně 8,7 miliardy kubíků plynu ročně. Kontrakt platí až do konce roku 2022. Polské vedení nejednou prohlásilo, že ho nehodlá prodloužit.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220112/rusko-obvinili-z-plynove-krize-v-evrope-17188968.html

rusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, rusko, polsko