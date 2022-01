https://cz.sputniknews.com/20220115/proti-covid-19-ma-cina-plne-naockovano-85--populace-v-pekingu-odhalili-omikron-17222052.html

Proti COVID-19 má Čína plně naočkováno 85 % populace. V Pekingu odhalili omikron

Proti COVID-19 má Čína plně naočkováno 85 % populace. V Pekingu odhalili omikron

Více než 1,22 miliardy lidí v Číně bylo plně očkováno proti COVID-19, což představuje více než 85 % populace země, uvedl v sobotu úředník čínského Státního... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-15T16:36+0100

2022-01-15T16:36+0100

2022-01-15T16:36+0100

svět

čína

očkování

populace

koronavirus

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15422112_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_7a8abafd48e13d4d3f4474a5aef9c5e0.jpg

Podle posledního sčítání lidu má Čína více než 1,411 miliardy obyvatel, takže více než 85 % obyvatel země již plně absolvovalo očkování.Čínské úřady již dříve schválily čtyři vakcíny pro hromadné použití, včetně tří inaktivovaných vakcín vyvinutých společnostmi Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (součást společnosti Sinovac), Wuhan Biologics Research Institute (součást společnosti Sinopharm) a China National Biotech Group (součást společnosti Sinopharm). Také byla v Číně schválena zatím jediná rekombinantní vakcína proti COVID-19 založená na adenovirovém vektoru Ad5-nCoV od společnosti CanSino Biologics. Očkování v Číně je bezplatné a dobrovolné.V Pekingu odhalili omikronV sobotu byl v čínském hlavním městě Pekingu zjištěn první případ nákazy kmenem omikron, uvedlo městské Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. „Dne 15. ledna v 17.29 hodin byl v Pekingu potvrzen jeden nový lokální případ infekce COVID-19,“ píše se ve zprávě, která rovněž uvádí, že se jedná o kmen omikron. Upřesňuje se, že nemocný žije ve čtvrti Haidian, která se nachází na severozápadě města. Nemocný v posledních 14 dnech necestoval ani nepobýval v jiných provinciích a městech Číny. Připomeňme, že Peking bude hostit olympijské hry od 4. do 20. února.Proočkovanost v České republiceČeská republika má aktuálně naočkováno 74,63 % obyvatel, kteří jsou starší 18 let a podstoupili první dávku vakcíny. Dvě dávky má v současné době 68,78 % obyvatel a třetí dávku podstoupilo 37,23 %. Čína si tak suverénně drží prvenství ve světě, co se týče ukončeného očkování.Aktuální vývoj pandemie v České republice určuje především počet hospitalizovaných lidí a lidí na JIP. Z aktuálních čísel lze pozorovat, že se jedná především o nenaočkované osoby, které zaplňují nemocnice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220114/provokuje-to-odpurce-vakcin-djokovicovi-advokati-poukazuji-na-neduslednost-australskych-uradu-17210257.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, očkování, populace, koronavirus, covid-19. pandemie koronaviru