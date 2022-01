https://cz.sputniknews.com/20220115/pryc-s-eu-a-zapomenme-na-green-deal-tahle-cesta-bartusku-ale-moc-neinspiruje-17220886.html

Pryč s EU a zapomeňme na Green Deal. Tahle cesta Bartušku ale moc neinspiruje

Zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška v rozhovoru pro ČT24 uvedl, že jedinou možností, jak se vyhnout Zelené dohodě... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Bartuška považuje za riskantní polární rozdělení Evropy v otázce Green Dealu. Jeden tábor je východ a jih, který vidí v Zelené dohodě ohrožení. Do druhého tábora patří západ a sever, které považují danou iniciativu za velkou šanci.„Je to největší projekt, jaký kdy Evropská unie měla, větší než společný trh, větší než Schengen, větší než cokoliv, co Evropa zatím zkusila,“ upozornil odborník.Domnívá se, že Green Deal změní životy lidí, ale dokáže Evropu i zruinovat, pokud se to udělá špatně.Problém ukládání elektrické energieBartuška uznal, že Evropa podstupuje obrovský modernizační skok, přitom technologie, které chce použít, ještě z velké části nemá, takže je v tom velká míra rizika. Hlavním problémem je skladování tepla a elektřiny.Kromě toho zvláštní velvyslanec připomněl, že jedna část Evropy chce přechod zpomalit vzhledem k vývoji cen energie, druhá část by byla pro rychlejší proces, protože to by donutilo firmy vyvinout technologie.Bartuška rovněž poukázal na to, že přechod k udržitelnějšímu způsobu života bude znamenat velké finanční náklady.Za dražší energii lze poděkovat i Green DealuBartuška zdůraznil, že Zelená dohoda pro Evropu způsobila vyšší ceny energie.„Je to primárně proto, že jsme se rozhodli zavřít velkou část fosilních paliv – uhlí a zemního plynu. Zároveň máme nový systém emisních povolenek, který je poměrně náročnější než ten minulý. Zavíráme stávající zdroje elektřiny, některé uhelné a plynové (elektrárny), a ty nové se nestaví dost rychle,“ přiblížil.Co se týče razantního nárůstu cen energií z loňského podzimu, bylo to způsobeno podle odborníka tvořením cen elektřiny v Evropě.Jak se vyvázat ze Zelené dohodyBartuška se domnívá, že jedinou možností, jak se Zelené dohodě vyhnout, je odejít z Evropské unie.„My jsme s tím (Green Dealem) už souhlasili. My jsme se jako země připojili ke Green Dealu ústy svého premiéra už před dvěma lety,“ uvedl s dovětkem, že odejít z Evropské unie by nebylo dobré.„Já jsem rád, že v ní jsme, takže ode mě neuslyšíte argumenty proti (setrvání v EU),“ dodal.Zároveň uznal, že vůči Zelené dohodě má jisté výhrady.„Němci, Francouzi i další hledají reálné nastavení toho, co vlastně ten zelený úděl má být. Varianta, že bychom říkali pouze ‚ne, nechceme‘, to nás pouze vyhodí z kola ven. Když budeme říkat ‚ano, jdeme s vámi, ale zde jsou problémy, které musíme řešit‘, pak si myslím, že můžeme být velmi dobře slyšet. Máme velkou šanci ovlivnit, jak ten zelený úděl bude nakonec vypadat,“ předpokládá Bartuška.V rozhovoru rovněž vyslovil přesvědčení, že jaderná energie bude nakonec zařazena mezi technologie, které jsou v souladu se zelenými potřebami.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

