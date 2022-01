https://cz.sputniknews.com/20220115/ruska-ambasada-odpovedela-na-prohlaseni-usa-o-nacasovani-invaze-na-ukrajinu-17215920.html

V honbě za hlavní zprávou. Ambasáda RF vysvětlila prohlášení USA o načasování „invaze" na Ukrajinu

V honbě za hlavní zprávou. Ambasáda RF vysvětlila prohlášení USA o načasování „invaze“ na Ukrajinu

Ruská ambasáda ve Washingtonu označila prohlášení Bílého domu o načasování ruské „invaze" na Ukrajinu za fake news a informační nátlak. 15.01.2022

Zaměstnanci diplomatické mise v prohlášení na své facebookové stránce uvedli, že americké úřady „již podrobně popisují scénáře takových provokací, pojmenovávají data případného zahájení ‚operací‘“, aniž by poskytly jakékoli důkazy.Diplomaté zdůraznili, že taková formulace problému „potvrzuje pokračující informační tlak“ na Rusko.„Navíc se opakuje stejný scénář: dochází k ,nacpání‘senzace, která se pak mnohokrát opakuje v tisku a promění se v hlavní zprávu,“ upozornili autoři příspěvku.Předtím mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, aniž by předložila jakékoli důkazy, uvedla, že Spojené státy určily načasování ruské „invaze“ na Ukrajinu, pravděpodobně pod „vykonstruovanou záminkou“.„Máme obavy, že ruská vláda připravuje invazi... Už jsme to viděli, vrací nás to do roku 2014, včetně sabotážních a informačních operací s cílem obvinění Ukrajiny z přípravy bezprostředních útoků na ruské síly na východní Ukrajině a včetně ruských vojenských plánů zahájit takové aktivity. K nim dojde několik týdnů před vojenskou invazí, která by mohla začít mezi polovinou ledna a polovinou února,“ prohlásila Psakiová na brífinku.Rusko si podle ní může pro takovou invazi vykonstruovat záminku.S podobným prohlášením, že Moskva hledá pro takové jednání záminku, se vyjádřil i předseda Pentagonu John Kirby.Ruští diplomaté vyzvali Spojené státy, aby věcně pracovaly na bezpečnostních zárukách na základě navrhovaných návrhů smluv, a zdůraznili, že „Moskva je pro diplomatické řešení všech mezinárodních problémů“.Na konci prosince Oleksij Danilov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, řekl, že nevidí hrozbu invaze ze strany Ruska a úřady neplánují v zemi zavádět stanné právo.Ruské ministerstvo zahraničí opakovaně vyvrátilo zprávy o „stahování“ jednotek k rusko-ukrajinské hranici, které Západ, jak bylo uvedeno v resortu, používá jako záminku pro sankční ultimáta.Prezident Vladimir Putin také zdůraznil, že Moskva se nechystá na nikoho útočit.Ministerstvo zahraničí Ruské federace upozorňovalo, že napětí v regionu přitom přiživují Spojené státy a další země Severoatlantické aliance, které Kyjevu dodávají zbraně a vojenské instruktory, zvýšily také počet cvičení v Černém moři.Vladimir Putin již dříve zdůraznil, že další rozšiřování NATO na východ a rozmisťování útočných zbraní na ukrajinském území a v sousedních zemích jsou pro Moskvu červené čáry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

