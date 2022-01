https://cz.sputniknews.com/20220115/skvely-pocin-ceskych-archeologu-v-jihlave-objevili-stredovekou-studnu-skryvala-i-lidske-ostatky-17215644.html

Skvělý počin českých archeologů. V Jihlavě objevili středověkou studnu, skrývala i lidské ostatky

15.01.2022

Za zmínku stojí, že jeho součástí je studna, v níž se našly lidské obratle.Ten společně s kolegy provádí záchranný průzkum dvora rohového domu Masarykovo náměstí 21. Ve zmíněném domě do konce října fungovalo knihkupectví a čajovna Kuba a Pařízek. Avšak z důvodu rekonstrukce byl podnik dočasně na dva roky přesunut o sto metrů dále do Brněnské ulice.Archeologové zatím na otázku, kdo zde před sedmi stoletími žil, dokážou odpovědět jen přibližně. Jednou z jejich teorií je, že v nynější Brněnské ulici, která se za středověku jmenovala Česká, žila tehdy chudší česká městská menšina, sdělil Kochan. Podle jeho slov ví, že sousední Čajkovského ulice byla ulicí hrnčířů a ti nepatřili k nejprestižnějším sociálním skupinám.Archeologům se povedlo na dvoře najít pozdně středověkou pec, jejíž využití se budou snažit zpřesnit. „Víme podle historického místopisu, že v domě nad dvorem v 15. století žili pekaři, a proto i nalezená pec mohla mít spojitost s pekařským provozem. S jistotou to nevíme,“ konstatoval Kochan.Kamenem obroubená studna je dominantou dna jámy, která je předmětem zkoumání archeologů. Avšak ta vznikla později než zdejší nejstarší obydlí a také byla koncem 19. století zasypána. Právě ve studně archeologové našli asi pět lidských obratlů.Co se týče zajímavých drobných nálezů z 13. století, archeologům se povedlo najít tři takzvané brakteáty, mince z období vlády Přemysla Otakara II., dva kamenné přesleny, které byly součástí spřádacích vřeten, či závaží na váhu.Objev plzeňských archeologůZmiňme, že v minulém roce se archeologům z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni podařil unikátní nález. Nedaleko hory Říp u obce Dušníky v Ústeckém kraji objevili pravěkou mohylu s dětským hrobem. Mohyla zřejmě sloužila několik set let jako rituální místo.Jedná se o takzvanou dlouhou mohylu, která patří k nejstarším v Evropě. Archeologové odhalili zachovalý mohylový násep pohřebního monumentu a hrobovou komoru se zachovalou výdřevou, hrobem dítěte a artefakty z doby asi 3800 let př. n. l. Takový nález zatím nemá v Čechách obdoby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

