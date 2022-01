https://cz.sputniknews.com/20220115/svita-na-konec-pandemie-epidemiolog-oznacil-nejnakazlivejsi-kmen-koronaviru-za-sanci-pro-lidstvo-17220258.html

Svítá na konec pandemie. Epidemiolog označil nejnakažlivější kmen koronaviru za šanci pro lidstvo

Svítá na konec pandemie. Epidemiolog označil nejnakažlivější kmen koronaviru za šanci pro lidstvo

V průběhu dvou týdnu by mělo dojít k největší vlně epidemie omikronu a od února by již čísla mohla klesat, zní od epidemiologa a předsedy představenstva... 15.01.2022

Roman Prymula upozorňuje, že přesto, že každý den narůstá počet pozitivních testů, jsou ta čísla stále nižší, něž tomu bylo na podzim, kdy se na vrchol dostala varianta delta.Podle epidemiologa je velmi důležité, že omikron má mírnější průběh nemoci, i když je více nakažlivý. Roman Prymula je i toho názoru, že svítá na konec pandemie.Zároveň však Prymula uklidňuje, že není možné, aby neustále čísla opakovaně narůstala. Je toho názoru, že se s nárůstem nakažených budeme potýkat ještě přibližně dva týdny.„Pak bude docházet k poklesu. Ten může být třítýdenní, měsíční. Zátěž nemocnic bude mít významnou prodlevu, takže budou ještě během února zatíženy, ale potom by mělo dojít k významnému uvolnění,“ myslí si.Roman Prymula se také v pořadu vyjádřil k současné vládě, která snížila počet testování ve školách, kde se budou testovat pouze jednou za týden, kdežto ve firmách to bude dvakrát týdně. Myslí si, že testování už nebude mít takový význam, jelikož hygienici nejsou schopni vytrasovat všechny kontakty. Zároveň poznamenal, že některé země už s trasováním končí.Nutná čtvrtá dávka očkování?V současné době se proti koronaviru očkuje již třetí dávkou, jelikož se došlo k závěrům, že imunita po vakcíně slábne, proto musí dojít k přeočkování. V Izraeli už se masivně podává čtvrtá dávka, nicméně v naší veřejnosti se lidé velmi bouří, dokonce před ní varují.Ke čtvrté dávce se příliš nepřiklání ani pan Prymula, jelikož má za to, že čtvrtá dávka už neposkytne nutnou ochranu, jelikož protilátky budou stoupat pouze čtyřikrát méně.Někteří by si to mohli vysvětlit tak, že Prymula je odpůrcem vakcíny, což on rozhodně odmítá. Myslí si však, že vakcínu bude nutné změnit.„Není cestou opakování očkování donekonečna. Cestou je, abychom měli vakcínu, která bude pokrývat nové varianty,“ objasnil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

