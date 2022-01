https://cz.sputniknews.com/20220115/uz-je-to-tady-premier-sr-heger-se-pustil-do-zilinky-kvuli-navsteve-ruska-ten-mu-ale-neco-vzkazal--17223292.html

Už je to tady, premiér SR Heger se pustil do Žilinky kvůli návštěvě Ruska, ten mu ale něco vzkázal

Už je to tady, premiér SR Heger se pustil do Žilinky kvůli návštěvě Ruska, ten mu ale něco vzkázal

V diskusní relaci Sobotní dialogy se slovenský premiér Eduard Heger vyjádřil k nedávné návštěvě generálního prokurátora Maroše Žilinky v Ruské federaci, prý... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Jedná se tak o svéráznou reakci slovenského premiéra na to, že generální prokurátor vyslovil 35 zásadních výhrad k obranné dohodě DCA mezi Slovenskou republikou a Spojenými státy a také na to, že se nehledě na kritické ohlasy rozhodl účastnit oslav 300. výročí ruské prokuratury v Moskvě.Slovenský premiér Heger míní, že úlohou generálního prokurátora je dohled nad zákonností a zahraniční politika spadá do kompetencí ministra zahraničí nebo prezidentky.Pak se premiér tázal, zda Žilinka s generálním prokurátorem RF během své návštěvy projednal, proč se dotyčná osoba ocitla na sankčním seznamu Evropské unie a co s tím hodlá dělat.„Měli jste tlumočit ty pozice a výhrady Evropské unie k postupům a rozhodnutím, kvůli kterým byla daná osoba zařazena na sankční seznam,“ uvedl dál Heger.Heger rovněž vyjádřil pochybnosti ohledně dohody o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, kterou měl Žilinka s Krasnovovem v Moskvě navázat. Upozornil na to, že kybernetické hrozby přicházejí i ze strany Ruska.Slovenský premiér dále poznamenal, že kromě slovenského generálního prokurátora se oslav ze zemí EU účastnil jenom slovinský, ostatní země poslaly výrazně nižší zástupce.Na slova Hegera reagoval i Žilinka na svém účtu na Facebooku a premiérovi vzkázal, že není štítem, který chrání zájmy politiků.„Pane předsedo vlády SR, ujišťuji vás, že nejsem a nikdy nebudu štítem bránícím zájmy politiků, či už koaličních nebo opozičních. Jsem a vždycky budu štítem bránícím práva a zákonem chráněné zájmy fyzických a právnických osob a státu, jak to ukládá Ústava SR,“ vzkazuje Hegerovi generální prokurátor SR Maroš Žilinka.Co se týče obranné dohody SR a USA, premiér Heger má za to, že se jedná o rámcovou smlouvu.Premiér dále uvedl, že Slovensku se v porovnání s jinými zeměmi povedlo vyjednat lepší podmínky, kromě toho bylo Slovensko poslední krajinou na východní hranici NATO, která neměla uzavřenou takovou dohodu.„SR jako jediná země má mít jednoznačně zadefinovanou kategorii, že se budou oznamovat trestné činy (kterých se dopustí američtí vojáci, pozn. red.), při kterých je trestní sazba do tří let. Tedy i ty malé,“ uvedl Heger. Právě tyto lepší podmínky prý i posloužily jako příčina toho, že vláda dohodu schválila.Podle Hegera je na Slovensku od 30 do 50 ruských vojáků, kteří se starají o letadla.Kritiku dohody ze strany opozice označil za pokrytectví. Připomenul, že smlouva začala vznikat ještě během minulé vlády. Jeho vláda prý vyjednala výhodnější podmínky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

