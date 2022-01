https://cz.sputniknews.com/20220115/v-podstate-ve-jmenu-svobody-nekolik-tisic-lidi-se-seslo-v-rime-na-protest-proti-covid-certifikatum-17222963.html

V podstatě ve jménu svobody. Několik tisíc lidí se sešlo v Římě na protest proti covid certifikátům

V podstatě ve jménu svobody. Několik tisíc lidí se sešlo v Římě na protest proti covid certifikátům

Několik tisíc lidí obsadilo rozlehlou oblast poblíž římské Lateránské baziliky (Basilica di San Giovanni in Laterano) na první letošní protest proti zavedení... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Jedná se o covid certifikát, který potvrzuje očkování nebo prodělané onemocnění během posledních šesti měsíců.Pořadatelé akce žádají ty, kteří přišli na náměstí, aby se posadili, aby mezi sebou dodrželi bezpečnou vzdálenost. V paprscích netypicky pro leden hřejivého slunce těsně shromáždění před začátkem připomínalo piknik, k čemuž přispěla celkově poklidná nálada demonstrantů a populární hudba z reproduktorů. Ani rozlehlý prostor však nestačil na konání plnohodnotného sedícího protestu, a tak ti, kteří přišli na náměstí o něco později, byli nuceni zůstat na nohou.Demonstraci zorganizovala desítka malých organizací a hnutí, které se sdružily pod iniciativou „Pravda je svoboda“.Účastníci akce na ni přinesli plakáty s hesly proti „diktatuře“. Mezi transparenty můžete vidět hesla „trest pro ty, kteří se nepodrobí zelenému pasu, je hladovka“, „není horší tyranie než ta, která se vyskytuje ve stínu zákona“, „novináři lžou, když jsou vydíráni“.Jak řekl Sputniku jeden z organizátorů akce a její nejhlasitější moderátor Angelo Distefano, její účastníci si nekladou za cíl rozdělovat obyvatelstvo na zastánce a odpůrce očkování, ale protestují proti samotnému systému „zelených povolenek“.„Nechceme diskriminaci, rozhodli jsme se vyjít na ochranu našich práv – sociálních a ekonomických, protože svoboda je prvním a univerzálním lidským právem,“ prohlásil Distefano.Připomeňme, že od 1. února v Rakousku začne platit povinné plošné očkování. Mezitím se platnost covidových pasů zkracuje z devíti na šest měsíců. U posilujících dávek zůstane platnost devět měsíců. Dále začíná platit povinnost nošení respirátorů FFP 2 i venku, nebude-li možné dodržet dvoumetrové rozestupy. Nenaočkovaní obyvatelé mají zapovězený vstup do prodejen s nepotravinářským zbožím. Obchodům, které odmítnou kontrolovat očkování svých zákazníků, hrozí uzavření.V Německu dokonce i lidé se dvěma dávkami očkování nebo, kteří prodělali covid-19, se budou muset prokázat negativním testem při vstupu do gastronomických zařízení. Ti, kteří mají posilující dávku, jsou z této povinnosti vyjmuti. Neočkovaní v Německu nadále mohou jen do potravin a drogerií, zatímco vstup do obchodů neprodávající zboží denní potřeby je pro ně zakázán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

