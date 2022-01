https://cz.sputniknews.com/20220115/vlada-pochybuje-o-generalu-pavlovi-ma-na-to-byt-prezidentem-17217061.html

Vláda pochybuje o generálu Pavlovi. Má na to být prezidentem?

Vládní pětikoalice musí řešit problém za problémem. Štosuje se jim to pěkně. Pokud chce v klidu vládnout zbylé funkční období, tak potřebuje solidní oporu. Ve voličích? Co vás nemá! Jak dokazuje mistr Farský, ty jsou vládě ukradení, na názoru lidí nezáleží. Jde o Pražský hrad.Ano, naše republika je republika parlamentní. Ale prezident má silné postavení. Tak silné, že v minulých letech pan prezident Miloš Zeman mohl prosazovat svou politiku a korigovat složení i kroky vládního kabinetu. České republice to bylo ku prospěchu.I nyní víme, že ačkoli se pětikoalice lepšolidí velkohubě vymezuje proti panu prezidentovi Zemanovi, potají vládní politici vyjednávají se zástupci Hradu. Tu kancléř Hradu Vratislav Mynář jednal s premiérem Petrem Fialou, tu ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, tu ministrem vnitra Vítem Rakušanem.Jenže Pražský hrad čeká střídání prezidentů. Už letos vypukne předvolební kampaň a příští rok v březnu už budeme znát jméno nové hlavy státu.Vládní pětikoalice, konkrétně souručenství ODS, lidovců a TOP 09 zvané Spolu, si proto nechalo zhotovit u sociologické agentury Ipsos průzkum, jak by volba mohla vypadat. Zejména, pokud by do druhého kola prošel expremiér Andrej Babiš.Průzkum, který má k dispozici web Deník N, ukázal několik důležitých věcí. Zdá se, že Andrej Babiš by do druhého kola postoupil s pohodlnou podporou svých příznivců. Volilo by jej přibližně 23 % lidí.Sociologové simulovali situaci, podle níž by se v druhém kole Babiš utkal buď s generálem Petrem Pavlem, senátorem Pavlem Fischerem, političkou Miroslavou Němcovou, šéfem Senátu Milošem Vystrčilem, politickým důchodcem Miroslavem Kalouskem či ministrem vnitra Vítem Rakušanem, který však kandidovat nechce.Průzkum ukazuje, že šanci na poražení Babiše by totiž měli jak Petr Pavel, jenž by získal 54 %, tak Vít Rakušan s 50,4 %. U Pavla Fischera se odhad zastavil na 49,4 %, v případě Miroslavy Němcové na 48,1 %. Miloše Vystrčila by volilo 46,4 oslovených a Miroslava Kalouska jen necelých 40 %.Takže se nám tu rýsuje jasný kandidát pětikoalice lepšolidí, který zastaví Babišův výstup na trůn Pražského hradu? Ne, generál Pavel nemá důvěru. Deníku N to našeptávají v politickém zákulisí.Místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský webu řekl, že o podpoře Pavlovy případné kandidatury není koalice přesvědčena. Europoslanec to vysvětluje jednak neznalostí jeho názorů na témata mimo bezpečnost, ale také mu vadí předlistopadové členství v KSČ či to, že si o podporu u stran ani neřekl.To je vám dilema: generál Pavel může porazit Babiše, ale má pro lepšolidi špatný kádrový profil. Když ho vládní koalice podpoří, tak ustoupí ze svých zásad a na Hradě tak jako tak bude sedět příslušník rozvědky minulého režimu. A taky člověk, který s nimi nemusí souznít.Takže to nakonec jistí Kalousek, na kterého se dá svést všechno, i neúspěch pětikoalice v prezidentské volbě.O prezidentském dilematu vládní pětikoalice lepšolidí Sputnik hovořil s politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Na celé věci je nejlepší, že si nějaký sociologický výzkum vůbec zadává politická strana. K tomu lze říci, že vždycky takový výzkum vyjde „lépe“ pro jejich kandidáta. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Navíc je to jen výzkum a nemyslím si, že generál Pavel – mimochodem bývalý komunista, který byl velice horlivý – bude tím pravým člověkem, který by prošel do druhého kola prezidentské volby. Určitě budou jiní kandidáti, než je on. Může se zdát, že je generál Pavel populární, ale on není po chuti mnohým lidem za své angažmá v NATO a v armádních kruzích obecně,“ říká expert.Vládní koalice se ale zdráhá generála Pavla podpořit kvůli jeho minulosti a jiným otázkám. Jak to vidíte? Podpoří Spolu generála s nelichotivou minulostí pro liberály, jen aby na Pražském hradě neusedl Babiš? Nebo raději podpoří jiného kandidáta, třeba Miroslava Kalouska?„Dle mého názoru bude z pravicových stran podpořen Mirek Kalousek. Dokonce to je i můj tajný tip, že by mohl vyhrát. Prezidentská volba totiž bude střet Babiš vs. Kalousek a bude jen otázkou, jak si veřejnost bude pamatovat politiku pana Kalouska, který dělal nepopulární věci. U Babiše bude zajímavé sledovat, jak na svoji stranu bude stahovat voliče levice a kolem středu. Takže generála Pavla nikdo nepodpoří a raději se bude podporovat Mirek Kalousek právě proto, že se jedná o střetového hráče směrem k Andreji Babišovi,“ míní pan Klán.A jaké jsou šance Andreje Babiše probít se do druhého kola, případně vyhrát prezidentskou volbu?„Troufnu si tvrdit, že Andrej Babiš postoupí do druhého kola. Když se totiž podíváme na počet seniorů v naší populaci, který dle dat sčítání lidu narostl, a dáme si do souvislosti voličský elektorát hnutí ANO, tak zjistíme, že se jedná hlavně o starší lidi.Ve druhém kole se tedy ocitne Andrej Babiš a Mirek Kalousek a nastane další střet těchto dvou pánů. Pokud nebude současná vláda do té doby dělat nějaké převratné a nepopulární kroky, tak se může stát, že vyhraje Mirek Kalousek. V opačném případě vyhraje Andrej Babiš a bude úplně jedno, že se jedná původem o Slováka, nebo že je to oligarcha. On totiž dělal líbivou politiku pro řadového občana,“ říká politický analytik Jan Klán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

