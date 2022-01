https://cz.sputniknews.com/20220115/vlak-na-chebsku-v-noci-na-sobotu-srazil-a-usmrtil-cloveka-17216234.html

Vlak na Chebsku v noci na sobotu srazil a usmrtil člověka

Vlak na Chebsku v noci na sobotu srazil a usmrtil člověka

V noci na sobotu došlo na trati na Chebsku k nehodě – vlak tam srazil a usmrtil člověka. K nehodě došlo na trati mezi Chebem a Plzní. Provoz byl kvůli tomu... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Média informují, že se nehoda stala kolem druhé hodiny ranní v úseku mezi Lázněmi Kynžvart a Valy u Mariánských Lázní. K obnovení provozu došlo asi po čtyřech hodinách. Kvůli incidentu nabíraly vlaky zpoždění.Nehoda na SlovenskuPři srážce osobního automobilu a vlaku vyhasl v listopadu na Slovensku život 48leté ženy. Řidička zahynula na železniční trati mezi slovenskými obcemi Tlmače a Veľké Kozmálovce.Policisté z Levic řešili dopravní nehodu, která se odehrála na železničním přejezdu mezi obcemi Tlmače a Veľké Kozmálovce. 48letá řidička, která seděla za volantem Audi A6 jela ve směru z Levic k vesnici Tlmače. Během jízdy se však podle všeho v dostatečné míře nevěnovala tomu, co se děje na cestě. Nerespektovala totiž dopravní značení Stop, dej přednost v jízdě a vjela na nezabezpečený železniční přejezd, což se jí stalo osudným. Úsekem totiž v tom okamžiku projížděl nákladní vlak. Strojvedoucí použil zvukovou signalizaci a rychlobrzdu, ale srážce nedokázal zabránit.Po nárazu vlaku do středu boční levé části vozidla bylo vozidlo tlačeno vlakem dál po kolejích, až dokud nebylo odhozeno vpravo. Při nárazu žena utrpěla rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla.Policisté podrobili strojvedoucího dechové zkoušce. Zjistili, že ten nepožil alkohol. To, zda nebyla žena pod vlivem alkoholu, bude zjištěno při pitvě. Policisté odhadují škody vzniklé při nehodě na 13 000 eur (přes 330 tisíc korun). Co přesně bylo příčinou nehody, bude předmětem dalšího vyšetřování.Slovenská policie proto apeluje na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a jezdili opatrně. Uvádějí, že je potřeba si uvědomit, že osud máme ve vlastních rukou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

