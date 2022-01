https://cz.sputniknews.com/20220115/zajimalo-by-me-kdo-se-koho-vic-lekl-muz-na-videu-predvedl-co-delat-kdyz-na-vas-zautoci-selma-17211813.html

Zajímalo by mě, kdo se koho víc lekl! Muž na videu předvedl, co dělat, když na vás zaútočí šelma

Muž nedaleko amerického města Los Angeles ve státu Kalifornie vyplašil svým hysterickým ječením pumu, která se za ním rozběhla. Celou příhodu si natočil na... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Na videu, které je nyní velmi populární na sociálních sítích, je vidět, jak si turista vykračuje horskou oblastí pokrytou suchými keři. Z ničeho nic však muž začíná běžet, přičemž zpočátku není jasné proč, pak se i s kamerou otáčí, a my vidíme pumu, která za ním běží. Muž neztratil duchapřítomnost a svým hysterickým řevem tak polekal pumu, že ta vzala nohy na ramena a zmizela.Video již zhlédlo více než 320 tisíc uživatelů sociálních sítí. Mnozí patřičně ocenili reakci muže i to, jak dokázal zachovat kontrolu. Někteří dokonce i vysvětlili počínání šelmy a konstatovali, že muž udělal přesně to, co měl.„Tohle bylo právě to, co měl udělat. Zakřičet natolik hrozivě, jak jen můžete. Když se pokusíte utéct, to jen rozzuří šelmu,“ vyjádřil se další.Další si představili, co by bylo, kdyby se muž včas neohlédl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

