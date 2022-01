Zapotřebí je jen jedno. Vicepremiér RF Novak uvedl, že Rusko může dodávat do Evropy více plynu

https://cz.sputniknews.com/20220115/zapotrebi-je-jen-jedno-vicepremier-rf-novak-uvedl-ze-rusko-muze-dodavat-do-evropy-vice-plynu-17218491.html

Šéf Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol obvinil 12. ledna Rusko ze zhoršování složité situace na evropském energetickém trhu. Prohlásil, že Rusko by mohlo zvýšit dodávky minimálně o třetinu oproti současným objemům, tedy o 3 miliardy metrů krychlových měsíčně.Ceny plynu v Evropě začaly rychle růst od jara loňského roku. Tehdy se průměrná spotová cena na indexu TTF pohybovala v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc metrů krychlových.Ceny plynu v Evropě dosáhly svého historického maxima 2 190,4 dolarů za tisíc metrů krychlových 21. prosince, poté začal korekční pokles.Na začátku letošního roku vykazují ceny plynu vysokou volatilitu. Od začátku ledna už ceny spadly pod 800 dolarů a vyskočily na téměř 1200 dolarů.Zásoby plynu v evropských podzemních zásobnících jsou přitom pro letošní sezónu na nejnižších úrovních během dlouholeté historie pozorování.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

