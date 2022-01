https://cz.sputniknews.com/20220115/zase-zpatky-djokovic-je-opet-v-detencnim-zarizeni-spolu-s-nim-tam-jsou-i-zadatele-o-azyl-17215414.html

Zase zpátky. Djokovič je opět v detenčním zařízení. Spolu s ním tam jsou i žadatelé o azyl

Světová tenisová jednička Srb Novak Djokovič, kterému bylo opět zrušeno australské vízum, zase dorazil do imigračního detenčního zařízení v Melbourne... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že v hotelu se v současné době nachází 33 osob, včetně žadatelů o azyl a turistů v karanténě. Již dříve bylo oznámeno, že Djokovič v sobotu dorazil na debatu s australskými imigračními úřady a byl opět zadržen.Australský incidentNovak Djokovič do Austrálie přiletěl na základě zdravotní výjimky z povinného očkování. Australské úřady ale zrušily jeho vízum a rozhodly o deportaci Djokoviče, protože jeho zdravotní výjimka z očkování proti koronaviru údajně nebyla legitimní. Srbský sportovec se proti tomuto rozhodnutí odvolal.Australský soud později rozhodl, že usnesení pohraničních sil, které odebraly Djokovičovi vízum a odepřely mu vstup do země, bylo nesprávné. Soud se rovněž usnesl, že žalovaná, kterou je ministryně vnitra Karen Andrews, je povinna uhradit všechny soudní náklady a „podniknout všechny potřebné kroky pro neprodlené osvobození žalobce“ z hotelu pro migranty, kde se Djokovič nacházel od 6. ledna 2022.Australský ministr pro emigraci Alew Hawke Djokovičovi podruhé zrušil vízum. V pátek o tom informovala televizní stanice ABC. Ministr uvedl, že toto rozhodnutí přijal v rámci ochrany společnosti. Podle něj je australská vláda „pevně odhodlána chránit australské hranice, zejména v souvislosti s pandemií covidu-19“.Právníci neočkovaného srbského tenisty Novaka Djokoviče, kterému bylo v Austrálii opět zrušeno vízum, v pátek u soudu uvedli, že se ho úřady v zemi nesnaží vyhostit kvůli hrozbě šíření viru, ale aby nepovzbudily odpůrce očkování proti koronaviru.Novak DjokovičNovak Djokovič je srbský profesionální tenista. Od února 2020 je světovou jedničkou ve dvouhře, kterou se poprvé stal jako 25. v pořadí od zavedení žebříčku roku 1973. Ve čtyřech předchozích obdobích mezi lety 2011–2020 na čele strávil 275 týdnů. Poté, co v roce 2010 počtvrté zakončil sezónu na 3. místě, završil v další dekádě šest ročníků jako světová jednička a třikrát skončil na 2. příčce. Na vrcholu klasifikace strávil historicky nejdelší období, když v březnu 2021 překonal rekord Rogera Federera 310 týdnů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

