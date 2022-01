https://cz.sputniknews.com/20220115/zeman-adresoval-zdravici-ceskym-olympionikum-na-zoh-vpekingu-17225088.html

Zeman adresoval zdravici českým olympionikům na ZOH v Pekingu

Zeman adresoval zdravici českým olympionikům na ZOH v Pekingu

Český prezident Miloš Zeman uveřejnil video, na kterém se obrátil na českou olympijskou výpravu a popřál jim úspěchy v Číně. Zároveň také zdůraznil, že... 15.01.2022, Sputnik Česká republika

Prezident ve svém videu zmínil také účast politických představitelů a uvedl, že pokud se nebudou účastnit právě politikové, nic tak hrozného se nestane.Zeman vyzdvihuje, že nelze využívat tak významnou událost, jako jsou olympijské hry, k politickým cílům a řešit zde politické záležitosti.„Jsem zásadně proti zneužívání olympijské myšlenky pro politické cíle,“ zaznělo od prezidenta.Uvedl, že se to už kdysi stalo v Moskvě a Los Angeles. Nyní se však bojkot her odvíjí pouze od politiků.Prezident vyjádřil naději, že olympijský tým bude složen z profesionálů a nedojde z žádným nedorozuměním, kdy by se někteří sportovci nemohli her zúčastnit.„....aby mezinárodní i náš národní olympijský výbor byli složený z profesionálních organizátorů a nikoli z amatérů, kteří pouští do letadla nenaočkované osoby,“ doufá prezident.Svoji řeč ukončil přáním pro celý olympijský tým.Aféra s českým velvyslancem v PekinguO aféru se v Pekingu postaral český velvyslanec Vladimír Tomšík, který podpořil zimní olympijské hry v Číně. Ministr zahraničí Jan Lipavský tak musí tento výrok řešit, jelikož vláda se k olympijským hrám postavila odmítavě.Čínský deník Beijing Daily publikoval rozhovor s českým velvyslancem, který vyjádřil podporu zimním olympijským hrám v Pekingu. Nicméně proti hrám se postavila nová vlády premiéra Petra Fialy, která má za to, že v Číně dochází k porušování lidských práv, a proto nikdo z vládních představitelů na olympiádu nepojede.Velvyslanec navíc v rozhovoru přímo lhal, když řekl, že v Česku podporují olympiádu „všichni“. Ministr zahraničí stojí za tím, že není možné, aby český velvyslanec lhal.ZOH 2022Zimní olympijské hry 2022 se budou konat v čínském Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní, tak i zimní olympijské hry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

