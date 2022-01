https://cz.sputniknews.com/20220116/a-vy-tomu-jen-prihlizite-rakusan-napsal-o-palachovi-ministrovi-vsak-pripomneli-soucasnost-17231039.html

„A vy tomu jen přihlížíte.“ Rakušan napsal o Palachovi, ministrovi však připomněli současnost

„A vy tomu jen přihlížíte.“ Rakušan napsal o Palachovi, ministrovi však připomněli současnost

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na facebookovém účtu zveřejnil příspěvek, v němž připomněl Den památky Jana Palacha, který se upálil na protest... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T16:52+0100

2022-01-16T16:52+0100

2022-01-16T16:52+0100

česko

vláda

jan palach

vít rakušan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/962/46/9624672_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_759a37ffd31ff94e411d085806d73a28.jpg

„Protest vůči letargii před 53 lety. Sebeobětování Jana Palacha. Pro mnohé nepochopitelný čin, pro mne oběť pro svobodnou mysl lidí ve vlastní zemi. Dnes na něj myslím obzvláště - hlavně na to, že protestoval proti skutečné totalitě, zoufalství a deziluzi. Proti nesvobodě,“ napsal Rakušan.„Máme štěstí, že i díky oběti Jana Palacha v takové zemi už nežijeme,“ doplnil politik.Pokud po takovém příspěvku ministr očekával stovky kladných reakcí, mýlil se. Lidé mu zanechali pod postem spoustu reakcí, v nichž lidé své negativní emoce s postupy současné vlády neskrývali.„Morální autorita promluvila...to pokrytectví pana Rakušana je neuvěřitelné. Na jednu stranu si hraje na morální autoritu, na straně druhé je kolem něj za poslední dobu tolik podivných událostí, až běda. Jako příklad jmenujme dary pro jeho stranu STAN, pokus jmenovat pana Michalika ministrem, ukončení spolupráce s p. Švejdarem,“ napsal Pavel Kraus.„Že to říkáte právě vy, koukáte kolem sebe, co se děje. Je to horší a za to nesete zodpovědnost, víte, že jste placení z daní nás pracujících občanů, tak na to nezapomínejte a začněte se podle toho chovat,“ vyzvala politika Dana Kunrtová.„Jestli si stateční lidé naší minulosti něco nezaslouží, tak je to sloužit zviditelňování současných politiků.“ Napsala Alice Tihelková.„Mně je z něho zle,“ lakonicky se vyslovila Dana Bodlak.„Ano, v takové zemi už nežijeme. Protože žijeme v daleko horší! A vy tomu jen přihlížíte,“ vyslovila se Jaroslava Art Langerová.„Radím vám, dobře nahrabte si co nejvíc, druhá šance již nebude...“ padlo sarkastické doporučení od Zdeňka Vašíčka.Někteří sledující se vrátili k osobnosti Jan Palacha.„To si nepřejte vědět, co by Palach udělal dnes, když nám vládne partička neschopných darmožroutů, co prahnou jen po korytech,“ nešetřil současnou vládu Martin Janíček.„Dnes by se upálil kvůli zlodějům peroucím peníze přes nastrčené kyperské firmy a kupujícím si politické strany. Podíval by se na ten váš starostlivý výraz a šel by do garáže pro kanystr,“ vyslovil předpoklad Anastacio Marques s ohledem na dění kole Rakušanovy strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vláda, jan palach, vít rakušan