https://cz.sputniknews.com/20220116/australian-open-jen-v-televizi-tenista-novak-djokovic-neuspel-u-soudu-musi-opustit-australii-17226604.html

Australian Open jen v televizi. Tenista Novak Djokovič neuspěl u soudu, musí opustit Austrálii

Australian Open jen v televizi. Tenista Novak Djokovič neuspěl u soudu, musí opustit Austrálii

Australský federální soud nevyhověl odvolání světové jedničky Novaka Djokoviče proti rozhodnutí o zrušení jeho víza. Uvedl to šéf úřadu James Allsop během... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T08:10+0100

2022-01-16T08:10+0100

2022-01-16T08:18+0100

svět

tenis

novak djoković

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/17160256_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_fc6131f58162c9e98e5f8c2e940c8d80.jpg

Djokovičovo vízum bylo zrušeno, protože úřady nebyly přesvědčeny o důvodech sportovcovy zdravotní výjimky z očkování proti koronaviru, které je povinné pro všechny účastníky grandslamového turnaje Australian Open.Turnaj se koná od 17. do 30. ledna a jeho úřadujícím vítězem je devítinásobný šampion Djokovič.Novak Djokovič do Austrálie přiletěl na základě zdravotní výjimky z povinného očkování. Australské úřady ale zrušily jeho vízum a rozhodly o deportaci Djokoviče, protože jeho zdravotní výjimka z očkování proti koronaviru údajně nebyla legitimní. Srbský sportovec se proti tomuto rozhodnutí odvolal.Australský soud později rozhodl, že usnesení pohraničních sil, které odebraly Djokovičovi vízum a odepřely mu vstup do země, bylo nesprávné. Soud se rovněž usnesl, že žalovaná, kterou je ministryně vnitra Karen Andrews, je povinna uhradit všechny soudní náklady a „podniknout všechny potřebné kroky pro neprodlené osvobození žalobce“ z hotelu pro migranty, kde se Djokovič nacházel od 6. ledna 2022.Australský ministr pro emigraci Alew Hawke Djokovičovi podruhé zrušil vízum. V pátek o tom informovala televizní stanice ABC. Ministr uvedl, že toto rozhodnutí přijal v rámci ochrany společnosti. Podle něj je australská vláda „pevně odhodlána chránit australské hranice, zejména v souvislosti s pandemií covidu-19“.Právníci neočkovaného srbského tenisty Novaka Djokoviče, kterému bylo v Austrálii opět zrušeno vízum, v pátek u soudu uvedli, že se ho úřady v zemi nesnaží vyhostit kvůli hrozbě šíření viru, ale aby nepovzbudily odpůrce očkování proti koronaviru.Včera dorazil Srb opět do detenčního zařízení v Melbourne. Nacházelo se tam s ním 33 osob, včetně žadatelů o azyl a turistů v karanténě.Novak DjokovičNovak Djokovič je srbský profesionální tenista. Od února 2020 je světovou jedničkou ve dvouhře, kterou se poprvé stal jako 25. v pořadí od zavedení žebříčku roku 1973. Ve čtyřech předchozích obdobích mezi lety 2011–2020 na čele strávil 275 týdnů. Poté, co v roce 2010 počtvrté zakončil sezónu na 3. místě, završil v další dekádě šest ročníků jako světová jednička a třikrát skončil na 2. příčce. Na vrcholu klasifikace strávil historicky nejdelší období, když v březnu 2021 překonal rekord Rogera Federera 310 týdnů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220115/zase-zpatky-djokovic-je-opet-v-detencnim-zarizeni-spolu-s-nim-tam-jsou-i-zadatele-o-azyl-17215414.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tenis, novak djoković