Červené plavky, červená rtěnka, sníh a ledová voda. Muži z Decastelo už ztratili poslední dech

Moderátorka Eva Decateslo pokračuje v otužovacích procedurách a zdá se, že ani celebrita ani její fanoušci nejsou tímto „seriálem“ znuděni. Snímek ve... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T23:22+0100

2022-01-16T23:22+0100

2022-01-16T23:22+0100

„Dnes ráno. -4 a všude jinovatka a klid. Ten klid na tom mám asi nejraději, protože celá já jsem taková uječená, hlasitá, neklidná a vůbec je mě moc. Takže tohle ledové zklidnění je asi to nejlepší co mohu pro sebe (i své okolí) udělat,“ napsala hvězda v popisku k fotografii otužování.Spousta komentářů od fanoušků svědčí o tom, že Eva vsadila správně jak na koníček, tak i na způsob prezentace.„A to mám na tobě ráda!!!! Že jsi jako vítr,“ podpořila moderátorku herečka Tereza Brodská.„ I ve vodě vám to sluší,“ okomentoval snímek uživatel s nickem Fenix.„Nádherná prsa,“ stojí v poznámce od sledujícího fresh fresh.„Obdivuju Vás, to bych nedala,“ přiznala se Lenka Kovářová.Někteří muži neskrývají, že pro ně otužování není snadné.„Paní Eva, kterou nám závidí celý svět, je anděl seslaný z ráje, ale ‚pekelně‘ sexy, že by se hned otužoval i ten největší zmrzlík jako např. já,“ vyznal svou lásku Marek Holl.„Nádherná, den ode dne krásnější, a smekám před odhodláním lézt dobrovolně do té vody zas a zas,“ zareagoval Petr Střevlík Vostřez.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

