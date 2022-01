https://cz.sputniknews.com/20220116/dalsi-konfrontace-kvuli-dohode-dca-v-sr-priblizuje-usa-k-ruske-hranici-tvrdi-sef-smeru-fico--17236119.html

Další konfrontace kvůli dohodě DCA v SR. „Přibližuje USA k ruské hranici,“ tvrdí šéf Směru Fico

Předseda slovenského hnutí Směr-SD Robert Fico dnes v pořadu Za pět minut dvanáct diskutoval s ministrem zahraničí Ivanem Korčokem. Politici se do sebe pořádně... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

„Smlouva, kterou vláda schválila, není žádná politická deklarace,“ uvedl Fico a dodal, že garantuje kompletní kontrolu USA nad vzdušným prostorem Slovenska. Dohoda je podle něj nevýhodná a zbytečná.Podle Fica dohoda dále zasahuje do svrchovanosti Slovenska a je součástí geopolitického boje. Několikrát zopakoval, že ozbrojené síly USA budou mít k dispozici letiště a budou je moci využívat ke svým účelům. Jedinou cestu Fico vidí v tom, že dohodu odmítne parlament a bude se o ní opět jednat.Na slova Fica kriticky reagoval ministr zahraničí Korčok. „Všechno, co jste řekl je zavádějící,“ řekl Korčok. Podle Korčoka na základě této smlouvy „nevstoupí na území Slovenské republiky ani noha“ a že dohoda neomezuje pravomoci Národní rady rozhodovat o přítomnosti cizích vojsk na Slovensku.Podle Korčoka smlouva prošla řádným procesem v souladu s Ústavou Slovenské republiky. Poukázal na to, že velká část slovenských politiků vytváří negativní postoj k Americe a že opozice si ze smlouvy vybírá pouze to, co se jí hodí.„Vy Slováky strašíte. Nejde vám o nic jiného, než jak dostat USA do pozice agresora,“ řekl Korčok.V souvislosti s názory v koalici šéf resortu zahraničí uvedl, že i partneři můžou mít otázky a budou o tom jednat. Rovněž ocenil, že za smlouvu hlasovali všichni členové vlády. Když se prezidentka Zuzana Čaputová v souvislosti se smlouvou obrátí na Ústavní soud, tak to budou muset respektovat. Korčok také uvedl, že smlouvu připomínkovalo ministerstvo spravedlnosti a také legislativní rada vlády a nenašli v ní rozpor s ústavou.Obranná dohoda s USAVláda Slovenské republiky ve středu 12. ledna odsouhlasila přijetí dohody o spolupráci se Spojenými státy v oblasti obrany (DCA). Již dříve byla dohoda schválena Bezpečnostní radou SR, nyní ji ještě musí schválit Národní rada a ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová.Dohoda o obranné spolupráci mezi Slovenskem a Spojenými státy, kterou již schválila vláda, umožní, v případě jejího schválení parlamentem a prezidentkou, americkým vojákům využívat vojenské letiště Malacky-Kuchyň a Sliač, a také další prostory a zařízení na slovenském území. Platnost navržené dohody by měla činit 10 let, přičemž po uplynutí této doby může být dohoda prodloužena. Existuje i možnost předčasného vypovězení s roční výpovědní lhůtou.Americké ozbrojené síly získají možnost využívat dohodnutá zařízení za účelem cvičení, manévrů, tranzitu a rozmístění a ubytování vojenského personálu. Kromě toho dohoda umožňuje přepravovat a rozmisťovat na slovenském území obranná zařízení a zásoby v předem dohodnutých prostorech.Za zmínku stojí i to, že po nabytí platnosti obranné dohody se Slovensko vzdá svého přednostního práva na výkon trestné pravomoci vůči americkým vojákům. V případě spáchání nějakého trestného činu ze strany příslušníka americké armády bude mít Slovensko právo se proti vzdání těchto pravomoci odvolat. Spojené státy se přitom zavazují informovat Slovensko o všech trestných činech spáchaných jejich vojáky s výjimkou těch, za které může být uložen peněžitý trest, anebo trest odnětí svobody do výše tří let.Dohoda se na Slovensku potkala s odporem veřejnosti. Výhrady vůči ní měla řada právních i bezpečnostních expertů, generální prokurátor Maroš Žilinka vůči dohodě vznesl 35 zásadních výhrad. Proti dohodě vznikla také petice, kterou podepsalo více než 20 tisíc občanů. Přidali se tak ke hromadné připomínce, kterou iniciovalo občanské sdružení Sjednocení za mír. Včera, 15. ledna se dokonce uskutečnil protest před budovou americké ambasády v Bratislavě. Lidé protestovali proti americkým základnám na Slovensku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

