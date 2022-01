https://cz.sputniknews.com/20220116/do-farskeho-se-kvuli-stazi-pustil-i-jurecka-neprijde-mi-to-v-poradku-vzkazuje-mu-17230877.html

Do Farského se kvůli stáži pustil i Jurečka. Nepřijde mi to v pořádku, vzkazuje mu

Šéf poslanců STAN Jan Farský informoval, že odlétá na půlroční stáž do Spojených států. Ačkoli se vzdává vysoké stranické funkce, mandát poslance si hodlá... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

Hostem Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS byl Marian Jurečka, šéf lidovců.Podle jeho mínění musí problém vyřešit primárně samotné hnutí STAN. „Je to především záležitost STAN. Předseda strany ale nemá právo vzít poslanci mandát, je to jeho rozhodnutí. I když máme většinu 108 poslanců, není to dobré. Nepřijde mi to v pořádku. Když byl v žádosti o stipendium, měl to svým voličům říct. Já s tím ale nic udělat nemohu,“ dodal k věci Jurečka.Dotkl se i financování hnutí STAN. Míní, že jasné odpovědi musí dát šéf hnutí Vít Rakušan. „Jsou připraveni udělat kroky k vrácení darů. Požádali jsme, aby se pan Rakušan zabýval otázkou financování STAN. Slibuje, že projdou a vyhodnotí ty dary,“ řekl k věci.Kauzy hnutí STANCo se týče Farského stáže, pak ten se pochlubil, že od Fulbrigtovy komise dostal grant na svůj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for Next 25 Years of EU? (Jak proměnit 250 let amerického federalismu do cestovatelské mapy pro příštích 25 let EU?, pozn. red.). Díky němu získal stipendium na stáž na americké Oregon State University. Svou půlroční stáž konzultoval s předsedou STAN Vítem Rakušanem i premiérem Petrem Fialou (ODS). Ti ho podle jeho slov v osobním i profesním růstu podpořili.V souvislosti s tím hodlá rezignovat na post předsedy poslaneckého klubu. Mandát poslance si však ponechá. Svůj plat slíbil posílat neziskovým organizacím jako Člověk v tísni, Paměť národa či Skaut.A pokud zmíníme ještě kauzu hnutí STAN, pak to měl sponzorovat spolumajitel firem, který je trestně stíhaný v daňové kauze. Ministr vnitra Vít Rakušan však zareagoval, že hnutí nyní peníze vracet nebude. S novou kauzou přišel portál Seznam Zprávy, podle kterého tři miliony korun od dvou desítek personálně spřízněných firem dorazily po říjnových volbách na účet hnutí STAN. Finance strana získala také od společností, které jsou „vlastněné neprůhlednými skořápkami na Kypru a v Lucembursku“.Jak portál uvádí, sponzorské firmy jako WEEE, REMA Systém, DBK managment či East Building jsou manažersky a akcionářsky propojené. Vedení hnutí STAN v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem nepovažuje jejich dary za problematické.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

