iPhone vás neustále sleduje. Jak se tomu vyhnout? Manuál pro zabezpečení svých osobních údajů

Chytré telefony Apple mají funkce narušující soukromí uživatele, prostřednictvím předávání jeho dat třetím stranám. Co musí každý uživatel iPhonu udělat, aby... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

Sledování aktivityApple nepopírá skutečnost, že jeho gadgety mají funkci, díky níž absolutně každá nainstalovaná služba sleduje akce uživatelů. Aplikace pro iPhone shromažďují pro reklamní účely data z jiných aplikací a prohlížečů a prodávají je třetím stranám.Reklamní sledování začíná už při prvním spuštění jakékoliv aplikace. Hned po jejím otevření uživatel narazí na vyskakovací okno s žádostí o povolení sledování jeho aktivit, systém tedy nabídne celkově dvě možnosti: buď „Požádat aplikaci, aby nesledovala“ anebo „Povolit“.Obecně by se mohlo doporučit zakázat sledování uživatelských akcí, přitom provoz aplikace to žádným způsobem neovlivní. Uživatel bude moci bez omezení využívat všechny funkce služby a zároveň si svá data ponechá pro sebe.Zabránit sledování aktivit na iPhonu, iPadu nebo iPodu Touch, můžete i prostřednictvím korekce nastavení, musíte tedy otevřít „Nastavení“, přejít do záložky „Soukromí“ a otevřít „Sledování“, posléze je třeba vypnout funkci pro každou aplikaci zvlášť.Zároveň není doporučeno deaktivovat „Sledování požadavků aplikací“, po jejíchž vypnutí uživatel přestane dostávat požadavky od aplikací, což zároveň není zárukou, že aplikace to nezhodnotí jako automatické dovolení o „povolení“ sledování akcí uživatele.Divná oprávněníV sekcí „Soukromí“ je mimo jiné umístěn seznam systémových aplikací a služeb, k nimž mají aplikace třetích stran přístup. Zároveň se může stát, že některá oprávnění pro určitou aplikaci jsou nadbytečná, například v případě, že meditační služba žádá uživatele o přístup ke kontaktům či mikrofonu.Chcete-li zakázat službám třetích stran přístup, třeba k fotoaparátu, musíte rozkliknout položku „Fotoaparát“ a zkontrolovat, které aplikace mají použití této funkce povoleno. Tuto funkci nebude zbytečné zakázat pro všechny aplikace, jež nesouvisí s pořizováním fotografií nebo videí. Pro minimalizaci rizika sledování je dobré provést tyto manipulace s každou položkou v nabídce.Zpráva o ochraně soukromíVedle iOS a iPadOS 15.2 mají nyní v nastaveních i chytré telefony a tablety Apple položku „Zpráva o ochraně soukromí“, jež uživateli ukazuje, jaké osobní údaje shromažďují jednotlivé nainstalované služby.„Zpráva o ochraně osobních údajů“ je k naleznutí úplně dole v položce „Ochrana osobních údajů“. V sekci „Přístup k datům a senzorům“ bude zobrazeno, které aplikace a jak často požadují přístup k poloze, kontaktům, souborům, mikrofonu anebo kameře gadgetu. To přispěje k odhalení tzv. „podivného chování“ aplikace, jež přijímá více dat, než potřebuje k jejímu kvalitnímu fungování.Pokud uživatele otravují příliš časté požadavky aplikace, může jí zakázat přístup do konkrétní aplikace podle pokynů uvedených v předchozí kapitole.„Síťová aktivita aplikací“ zobrazuje síťovou aktivitu programů nainstalovaných v zařízení, tedy počet připojení k síti a také domény, k nimž se aplikace připojuje. Tato zpráva pomůže uživateli zjistit, kam aplikace třetí strany ukládá veškerá data.Sledování ze strany Google a iPhoneNavzdory tomu, že iPhone používá ke svému fungování služby Apple, nebrání to ovšem Googlu v provádění stejného špehování, jako na chytrých telefonech fungujících na základě Androidu. Uživatelům chytrých telefonů Apple s aktivním Googlovým účtem alespoň v jedné aplikaci, třeba na Youtube, je doporučováno zkontrolovat svoji historii polohy na Google Mapách a zakázat společnosti její sledování.Pro zákaz sledování Googlem polohy chytrého telefonu a jeho majitele, je třeba přejít na webovou stránku služby, přihlásit se a v boční nabídce rozkliknout sekci „Chronologie“. Dále by bylo třeba přejít ve spodní části obrazovky do záložky „Historie polohy“ a tuto funkci zakázat.Nadbytečným úkonem také nebude zapnutí automatického vymazávání dat po uplynutí každých tří měsíců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

