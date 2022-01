Je to ostuda! Sulík by na místě Žilinky do Ruska nejel. Předtím ale říkal, že je to dobrý partner

https://cz.sputniknews.com/20220116/je-to-ostuda-sulik-by-na-miste-zilinky-do-ruska-nejel-predtim-ale-rikal-ze-je-to-dobry-partner-17231999.html

Vicepremiér a lídr SaS Richard Sulík přiznal, že ho generální prokurátor Maroš Žilinka zklamal a souhlasí s vyjádřením premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), který... 16.01.2022

Sulík by na místě Žilinky do Ruska nejel. Jeho disciplinární stíhání by však nepodpořil a návrh místopředsedkyně vlády Veroniky Remišové (Za ľudí) v tomto ohledu považuje za přehnaný.Zdůraznil však, že Žilinka naopak neudělal nic zakázaného. Přiznal však, že ho generální prokurátor zklamal a ztotožňuje se výrokem Hegera, který se vyslovil, že Žilinkovi už nerozumí.Na otázku, zda má Žilinka jeho důvěru, Sulík odpověděl, že je to irelevantní otázka a připomněl, že byl do funkce řádně zvolen.Sulík také uvedl, že se nezúčastní diskuze u kulatého stolu k otázce změny slovenské Ústavy v souvislosti s referendem o předčasných volbách, které inicioval předseda Národní rady Slovenské republiky Boris Kollár (Sme rodina). Považuje to za zbytečné. Podle jeho slov strana SaS o této otázce ještě nejednala a neví, zda tam někoho pošle.Sulík o Rusku: Je to dobrý partnerDříve se sám vicepremiér o Ruské federaci vyjádřil, že pro Slovensko je dobrým partnerem. Učinil tak po zasedání mezivládní komise pro hospodářskou a vědecko-technickou spolupráci mezi Slovenskem a Ruskou federací. Mezivládní komise podle slovenského ministra potvrdila, že mezi Slovenskem a Ruskem jsou dobré vztahy.Sulík informoval, že bylo podepsáno několik dohod, které jen podtrhují vzájemnou spolupráci. Kromě toho padla dohoda na 22. mezivládní komisi, která by se měla uskutečnit v červnu 2022 v ruském Jekatěrinburgu. Ministr osobně podporuje ambice ruského hlavního města Moskvy, aby bylo organizátorem Expo 2030.Ruského ministra přijal v reprezentačních prostorách Bratislavského hradu předseda Národní rady Slovenské republiky Boris Kollár. Předseda parlamentu zdůraznil důležitost zintenzivnění spolupráce v oblasti vzdělávání. Kollár má za to, že vztahy mezi Ruskem a Slovenskem jsou dobré. Schůzky se kromě Kollára účastnil také předseda Zahraničního výboru Národní rady SR Marián Kéry, předseda Výboru NR SR pro vzdělávání, vědu, mládež a spor Richard Vašečka a nezařazený poslanec Tomáš Taraba.Heger o návštěvě RuskaSlovenský premiér Eduard Heger se vyjádřil k nedávné návštěvě generálního prokurátora Maroše Žilinky v Ruské federaci, prý nerozumí, proč chce být Žilinka „štítem v rukách opozice“. Generální prokurátor mu však něco vzkázal.Slovenský premiér Heger míní, že úlohou generálního prokurátora je dohled nad zákonností a zahraniční politika spadá do kompetencí ministra zahraničí nebo prezidentky.Na slova Hegera reagoval i Žilinka na svém účtu na Facebooku a premiérovi vzkázal, že není štítem, který chrání zájmy politiků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

