Korespondenční volby? Tak Pavla bude volit půl milionu krajanů z USA, i když jich tam tolik není

Tento týden opoziční hnutí SPD ve Sněmovně zablokovalo jednání o senátním návrhu, který počítá se zavedením korespondenční volby prezidenta ze zahraničí. Co by... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

„Přiznám se, že jsem již rok před volbami do Poslanecké sněmovny přesvědčoval zástupce všech menších politických stran a hnutí, že pro budoucnost České republiky bude hlasování v nich přímo osudové,“ napsal na úvod příspěvku politik.Podle jeho slov varoval, aby jejich hlasy nepropadly, protože v takovém případě vyhraje tzv. demokratický blok (pozdější pětikoalice) a parlamentní volby v roce 2021 se stanou přímou analogií voleb v roce 1946.Nechyběly ve článku ani další historické paralely.„Ty tehdy vyhrála Komunistická strana Československa a své vítězství si v únoru 1948 pojistila ozbrojeným pučem na dalších 41 let až do roku 1989. Stačilo totiž jenom upravit zákon o volbách,“ připomněl.Následně se Bašta vrátil opět k současnosti.Podle Bašty k tomu třeba jen dva základní instrumenty – mít k dispozici registr obyvatel a připustit distanční hlasování voličů.„Ideální pro tyto účely je samozřejmě to elektronické, ale pro začátek se doporučuje použití dojemné historky o našich krajanech, kteří to mají na naše velvyslanectví a konzuláty v USA daleko, takže pro ně zavedeme korespondenční volbu,“ poznamenává Bašta - ne však bez ironie.Poté přichází s vysvětlením podvodu, k němuž může dojít v případě neprezenční účasti ve volbách.„Každé jiné než prezenční osobní hlasování znamená, že buď víte, jak kdo volil a pak není tajné (a proto protiústavní) a nebo nevíte, jak volil, pak nevíte, kdo hlasoval a není tudíž transparentní a překontrolovatelné,“ podotkl.Popsal i jiné nekalné praktiky, jimž odkrývá prostor korespondenční formát.„Máte-li přístup k databázi obyvatel, můžete falešně hlasovat za druhé, dublovat hlasy i hlasovat za ty, co by jinak volit nešli nebo jsou mrtví. Musíte ovšem zajistit, aby hlasy počítali ti správní lidé. V případě elektronické volby nelze překontrolovat, jak se kde hlasovalo přepočítáním volebních lístků,“ vyzdvihl.Bašta poznamenal, že zkušenosti z USA a Rakouska ukázaly, že ideálním nástrojem pro toto falšování jsou právě tzv. politické neziskovky. Podle jeho slov jejich aktivisté pomáhali občanům v ghettech s vyplňováním volebních lístků, které pak dublovali, případně je iniciativně vypisovali sami s pomocí údajů z databáze obyvatelstva.„Občas došlo k chybě a počet volebních lístků výrazně převýšil počet voličů v daném okrsku. Účast politických neziskovek měla za následek vítězství progresivistických kandidátů v USA, Rakousku a naposledy v Německu. Podaří-li se české vládě prosadit korespondenční hlasování krajanů, umím si představit, že prezidentského kandidáta generála Petra Pavla bude pro sichr volit půl milionu krajanů z USA. A kdo dokáže, že jich tam tolik nežije?“ ptá se zkušený politik a diplomat.Bašta varoval, že v případě prosazení elektronické volby se dá předpokládat, že ve finále ve skutečnosti nebudou hlasovat občané, ale naprogramované automaty.„Obecně platí, že pokud chcete demokratické volby, pak nikdy nesmíte připustit korespondenční a elektronické hlasování,“ podotkl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

