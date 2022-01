https://cz.sputniknews.com/20220116/macron-zhodnotil-pokusy-o-dialog-mezi-rf-a-usa-uvedl-ze-mel-rozhovor-s-rusy-jiz-pred-americany-17228048.html

Macron zhodnotil pokusy o dialog mezi RF a USA. Uvedl, že „měl rozhovor s Rusy“ již před Američany

Macron zhodnotil pokusy o dialog mezi RF a USA. Uvedl, že „měl rozhovor s Rusy“ již před Američany

Francouzský prezident Emmanuel Macron učinil na pozadí ukrajinské krize prohlášení, že vítá pokusy o dialog mezi Spojenými státy a Ruskem. 16.01.2022, Sputnik Česká republika

„USA dělají dnes to, co dělám já několik let, mluví s Rusy. Je to dobrá zpráva. Je to snadné? Ne. Nikdy jsem to neříkal, prezident USA Joe Biden také… Je to nutné? Jako nikdy předtím, když chceme zachovat status quo, jenž znepokojuje všechny a naši kolektivní bezpečnost,“ prohlásil Macron v rozhovoru pro francouzský týdeník Journal du Dimanche. Poznamenal, že Francie a Německo vedly vždy „v duchu dialogu“ jednání mezi Ruskem a Ukrajinou o minských dohodách.EU neplánuje účast v jednáníchÚčast Evropské unie v jednáních mezi Ruskem a USA o bezpečnosti se neplánovala. EU považuje pro sebe za důležitou úplnou koordinaci s Washingtonem v dané otázce, prohlásil dříve šéf diplomacie EU Josep Borrell.„Počkáme na to, jak budou tato jednání dál probíhat. Rusové nemají, soudě podle všeho, velké přání v nich pokračovat, ale můžete si být jistí, že Evropa bude aktivní na všech budoucích jednáních,“ řekl na závěr.Ve středu se v Bruselu konalo zasedání Rady Rusko-NATO. Schůzka proběhla jako pokračování jednání o bezpečnostních zárukách mezi Ruskem a USA, jež se konala 9. - 10. ledna v Ženevě. Ve čtvrtek se po zasedání Rady Rusko-NATO konaly konzultace ve Vídni v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.Rusko zveřejnilo koncem roku 2021 návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva žádá, aby západní partneři poskytli právní záruky dalšího nerozšíření NATO na východ, záruky, že Ukrajina nevstoupí do aliance, a že se nezřídí vojenské základny v postsovětských zemích.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov učinil v pátek prohlášení, že Rusku došla trpělivost ohledně aktivit Západu. RF čeká odpověď na své návrhy. Řekl, že když USA odmítnou návrhy RF o bezpečnosti, bude se na to reagovat s ohledem na všechny faktory.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

