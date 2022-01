https://cz.sputniknews.com/20220116/merz-pripadne-zastaveni-cinnosti-ruske-federace-bude-atomovou-bombou-pro-swift-17235245.html

Merz: Případné zastavení činnosti Ruské federace bude „atomovou bombou“ pro SWIFT

Merz: Případné zastavení činnosti Ruské federace bude „atomovou bombou“ pro SWIFT

Předseda německé Křesťanskodemokratické unie Friedrich Merz prohlásil, že odpojení Ruska od systému mezibankovní výměny informací SWIFT by mělo pro úvěrové... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

Tisková kancelář vlivného amerického republikánského senátora Marca Rubia dříve informovala, že předložil nový návrh sankcí proti Rusku. Mimo jiné bylo navrženo, aby byly zakázány transakce SWIFT a byly uvaleny sankce na plynovod Nord Stream 2.Odpojení Ruska od systému SWIFT by podle něj vedlo k „prudkému hospodářskému poklesu“ samotného Západu.„To (odpojení Ruska od SWIFT) zasáhne Rusko, ale také my si tím způsobíme značné škody,“ řekl Merz.Podle něj by důsledky odpojení Ruska od systému ovlivnily celý světový obchod a samotnému systému „by to zlomilo vaz“.Řekl také, že chápe přání Ukrajiny nakupovat zbraně z Německa, ale že řešení této otázky by mělo být celoevropské.V souvislosti s projektem Nord Stream 2 Merz poznamenal, že se Německo samo „dohnalo“ do konfliktu kvůli tomuto projektu, protože tvrdí, že je „soukromý a ekonomický“. Podle jeho názoru „neexistuje na světě v energetice političtější projekt, než je tento plynovod“. V této souvislosti uvedl, že považuje za správné uvést plynovod do provozu „když už byl Nord Stream 2 dokončen a všechno, co mu stálo v cestě bylo překonáno“, ale pod podmínkou, že Rusko splní „své plné závazky v oblasti dodávek plynu“ Polsku a Ukrajině.Nord Stream 2Nord Stream 2 je plynovod o roční kapacitě 55 miliard kubíků od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Výstavba byla ukončena 10. září, dnes jsou obě větve naplněny plynem a plně připraveny k provozu. Pro jeho spuštění je třeba ukončit proceduru certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako operátora plynovodu.Podle evropské legislativy musí být založena německá dceřiná společnost a musí se podat žádost o certifikaci jejím jménem. Pak má německá Federální síťová agentury přijmout rozhodnutí, na které pak vysloví svůj názor Evropská komise. Média píší, že to může trvat ještě několik měsíců. V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby situace kolem Nord Streamu 2 nebyla politizovaná, a zdůraznili, že jde o výhradně komerční projekt výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

