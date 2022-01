https://cz.sputniknews.com/20220116/na-internetu-se-viralne-siri-pisen-z-animaku-encanto-pozor-abyste-se-nestali-zavisli-co-v-ni-je-17220452.html

Na internetu se virálně šíří píseň z animáku Encanto. Pozor, abyste se nestali závislí. Co v ní je?

Na internetu se virálně šíří píseň z animáku Encanto. Pozor, abyste se nestali závislí. Co v ní je?

Disneyovský film Encanto se dostal do kin 24. listopadu, začátkem ledna animovaný film vyšel i na streamovací stanici Disney+. Od té doby se doslova virálně... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T00:11+0100

2022-01-16T00:11+0100

2022-01-16T00:11+0100

svět

pohádka

píseň

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/17220556_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_e1c00ab0e990e5529d9a930f3cda486b.jpg

Jen pro zajímavost, píseň je v trendech dokonce i na TikToku, na Spotify nabrala více než 30 milionů zhlédnutí a na YouTubu dokonce až 50 milionů. Všechny písničky, které si můžou diváci vychutnat v animáku, napsal Lin-Manuel Miranda, který kromě jiného psal také písničky k disneyovské pohádce Moana.Encanto vypráví příběh dívky Mirabel, která je jediným členem rodiny Madrigal, která nemá žádný magický dar. Mirabel kolem sebe vidí, že členové rodiny a také čarovný dům, ve kterém žijí, postupně ztrácí své magické schopnosti. Aby Mirabel byla schopna zachránit magii, musí se dovědět více o svém strýci, který je ve vyhnanství a zmizel před deseti lety. Ostatní členové rodiny nechtějí mluvit o strýci, odkud se i bere název písně.Píseň spojuje téměř celý herecký kolektiv, který nám během písně postupně vypráví, co se se strýčkem stalo, a proč ho nikdo nemá rád. Starší sestra Mirabel Izabela prozrazuje, že jí věštil velkou budoucnost. Závěrečný kuplet patří samotné Mirabel.Režiséři Bush a Byron Howard se spolu s dalšími režiséry pustili do jednoho ze svých pravidelných videochatů s Mirandou, aby vymysleli píseň o Brunovi.Sam skladatel se dokonce podílel i na výběru jména pro postavu Bruno, původně se mělo jednat o někoho ve věku Mirandy a jmenovat se měl Oskar, Miranda však z několika variant vybral právě Bruno.Otázkou však zůstává, proč Disney tuto píseň neposunul do boje v oscarové kategorii Nejlepší originální píseň a upřednostnil skladbu Dos Oruguitas.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220115/proc-je-euforie-nyni-nejpopularnejsi-serial-na-svete-zendaya-prozradila-vyjimecnost-druhe-serie-17211451.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pohádka, píseň, youtube