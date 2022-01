https://cz.sputniknews.com/20220116/od-unora-jiz-zavazne-v-rakousku-zacne-platit-zakon-o-povinnem-ockovani-17232707.html

Od února již závazně. V Rakousku začne platit zákon o povinném očkování

Od února již závazně. V Rakousku začne platit zákon o povinném očkování

Rakouská vláda rozhodla, že povinné očkování proti koronaviru se od února bude týkat obyvatel země ve věku 18 let a více. Oznámil to v neděli rakouský kancléř... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

„Povinné očkování začíná začátkem února,“ řekl na tiskové konferenci ve Vídni. Kancléř dodal, že kampaň se bude vztahovat na osoby „pouze ve věku od 18 let“.Vláda již dříve oznámila, že očkování proti covidu bude povinné pro všechny obyvatele republiky od 14 let.Zákon o povinném očkování by měl začít platit začátkem února letošního roku po podpoře v parlamentu prostou většinou poslanců pouze dvou vládnoucích stran. Hlasování o návrhu zákona je naplánováno na 20. ledna.Povinné očkování se nebude týkat těhotných žen, které onemocněly do šesti měsíců po onemocnění, a osob, u kterých je očkování kontraindikováno ze zdravotních důvodů s lékařským potvrzením o lékařské výjimce.Od února budou obyvatelé Rakouska písemně informováni o povinnosti očkování. Odpovídající dopisy budou zasílány do místa bydliště osoby registrované v Rakousku.Od 15. března začne kontrola dodržování zákona. Policisté budou moci na ulici kontrolovat očkovací průkazy nebo lékařskou výjimku z očkování. Odmítnutí očkování nebo chybějící očkovací průkaz bude potrestán pokutou od 600 do 3600 eur.Se zatčením za odmítnutí očkování se nepočítá.Stojí za zmínku, že Německo zařadilo Rakousko na seznam zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem od 16. ledna. Informovalo o tom německé ministerstvo zahraničí a Institut Roberta Kocha.„Rakousko je silně zasaženo koronavirem a od 16. ledna bylo zařazeno na seznam vysoce rizikových regionů,“ uvedlo německé ministerstvo zahraničí v prohlášení.Pro cesty do zemí, které jsou na seznamu regionů s vysokým rizikem infekce, platí přísnější pravidla, takže neočkovaní a lidé, kteří neprodělali covid, kteří se z těchto zemí vrátí, musí jít do 14denní karantény, kterou lze dokončit v předstihu, pokud pátý den budou mít negativní PCR test.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

