https://cz.sputniknews.com/20220116/ozbrojeny-utocnik-ktery-drzel-v-texaske-synagoze-rukojmi-je-mrtvy-17226061.html

Ozbrojený útočník, který držel v texaské synagoze rukojmí, je mrtvý

Ozbrojený útočník, který držel v texaské synagoze rukojmí, je mrtvý

Policie v Colleyville v Texasu potvrdila, že útočník, který držel v synagoze rukojmí, je mrtvý. 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T07:40+0100

2022-01-16T07:40+0100

2022-01-16T08:42+0100

svět

usa

policie

rukojmí

útočník

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1047/37/10473724_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_b37b362f1d2a0c76bfa423c63d7be7ae.jpg

Všichni rukojmí byli osvobozeni, k jejich zranění nedošlo.„Modlitby byly vyslyšeny. Všichni rukojmí jsou osvobozeni, živí a bez zranění,“ napsal guvernér Texasu Agregg Abbott.„Kolem 21:00 vstoupil do synagogy tým záchranářů rukojmích, zachránili tři rukojmí. Podezřelý je mrtvý,“ řekl policejní šéf v Colleyville Michael Miller, kterého citovala CNN.Zástupce FBI prohlásil, že totožnost podezřelého byla zjištěna, ale tuto informaci zatím nelze zveřejnit.Útočník v synagoze v Colleyville držel v sobotu čtyři lidi včetně rabína. O několik hodin později pustil jednu osobu. Uvádělo se, že útočník vyhrožoval údajně skrytými bombami a požadoval propuštění ženy odsouzené za napadení a pokus o vraždu amerického vojáka v Afghánistánu.Média informovala, že šlo údajně o sestru útočníka Áfíji Siddíkíovou, která dostala 86 let vězení a je držena na letecké základně poblíž Fort Worth v Texasu. Jak později uvedla CNN, právník ženy popřel informaci, že útočník, který držel rukojmí, byl bratrem jeho klientky.Pákistánská vědkyně Áfíja Siddíkíová, Ph.D. a absolventka Massachusettského technologického institutu byla obviněna americkými zpravodajskými službami, že má znalosti o chemických a biologických zbraních, a vyvinula plán zavraždění bývalého amerického prezidenta George W. Bushe a plán otrávení exprezidenta Jimmyho Cartera, stejně jako provedení teroristického útoku proti Bílému domu.Siddíkíová byla podezřelá z napojení na al-Káidu*, čímž si vysloužila přezdívku Lady al-Káida, a byla zatčena v červenci 2008 v afghánské provincii Ghazní. Podle údajů americké strany při jejím zatčení u ní byly nalezeny podrobné poznámky o zbraních hromadného ničení, kontejnery s chemikáliemi a také počítačový flash disk s uloženými mailovými zprávami, které byly „korespondencí mezi teroristickými buňkami“.Krátce poté během výslechu Siddíkíová popadla kulomet amerického vojenského příslušníka a zahájila palbu na zaměstnance FBI. V srpnu byla deportována do Spojených států. V roce 2010 byla vědkyně odsouzena na 86 let za napadení a pokus o vraždu amerického vojáka.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, policie, rukojmí, útočník