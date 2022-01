https://cz.sputniknews.com/20220116/princ-harry-se-bude-soudit-s-britanii-je-rozhorcen-ze-musi-platit-za-osobni-ochranku-ze-sveho-17229566.html

Princ Harry se bude soudit s Británií. Je rozhořčen, že musí platit za osobní ochranku ze svého

Princ Harry podal žádost o soudní přezkum proti ministerstvu vnitra kvůli rozhodnutí, jež mu brání v získání policejní ochrany ve Spojeném království. Nyní... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že vévodové ze Sussexu byli po jejich odstoupení od královských povinností před dvěma lety zbaveni nepřetržité ochrany. Nyní chce Harry přivézt své děti: syna Archieho a malou dceru Lilibet na návštěvu do Anglie, ovšem ani on, ani jeho rodina se nemohou vrátit do „svého domova“, jelikož to považují bez policejní ochrany za docela nebezpečný úkon, podotkl právní zástupce.Tisk The Sun cituje právního zástupce vévody:„I přestože se jeho role změnila, rodinná příslušnost nikoliv. Nezmizelo ani ohrožení, jemuž jsou vévoda a jeho rodina vystaveni,“ uvádí zdroj právníkův názor na tuto záležitost.Policejní ochranná jednotka, Výkonný výbor pro královské a významné osobnosti, zabezpečují nepřetržitou ochranu významných veřejných osobností a členů královské rodiny, jež je financována převážně státem.Zdroj také podotýká, že podání žádosti ze strany vévody o přezkum soudního rozhodnutí se v království hodnotí jako první případ, kdy člen královské rodiny podal žalobu proti vládě královny.Portál Express uvádí další argumenty vévodových právních zástupců:„Ačkoliv je všeobecně známo, že ostatní lidé, kteří se vzdali veřejné funkce a u nichž existuje riziko ohrožení, dostávají policejní ochranu zdarma,“ uvádí zdroj.Přitom právníci podotýkají, že princ Harry přece sleduje přirozené cíle, jimiž je zajištění bezpečí pro svoji rodinu a seznámení dětí se svou vlastí.Reakce čtenářůU čtenářů tisku tato zpráva vyvolala rozpaky, berou ji převážně zcela skepticky:Další čtenářka podepsaná jako AnneLill, má na tuto zprávu daleko kategoričtější názor:Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

