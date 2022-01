https://cz.sputniknews.com/20220116/rusko-tyto-zbrane-nevyvazi-cim-jsou-zajimave-systemy-gibka-s-a-verba-17229180.html

Rusko tyto zbraně nevyváží. Čím jsou zajímavé systémy Gibka-S a Verba?

Rusko tyto zbraně nevyváží. Čím jsou zajímavé systémy Gibka-S a Verba?

Obrana pozemních vojsk RF se dostává na novou úroveň. Čelit leteckým útokům v případě hypotetické války bude moci několik mobilních protiletadlových systémů... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T17:31+0100

2022-01-16T17:31+0100

2022-01-16T17:31+0100

názory

rusko

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/17230833_0:13:1308:749_1920x0_80_0_0_7b44db964b5f0930a1bebb9c8aa4ec02.png

Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že v roce 2022 dostanou vojáci moderní protiletadlové raketové systémy kratšího doletu Gibka-S a mobilní protiletadlové raketové systémy Verba.Co jsou to za systémy a čím jsou lepší než jejich předchůdce?Gibka-S a Verba používají menší protiletecké rakety mobilních systémů. Rusko je tradičně jedním z největších výrobců těchto systémů, bez kterých se neobejde snad žádná dnešní armáda. Mobilní protivzdušné raketové systémy, které se poprvé objevily v šedesátých letech, se začaly hned používat, poněvadž měly velkou účinnost v obraně pozemních vojsk před útočným letectvem.Ani letadlo, ani vrtulník nevyzraje na raketu VerbyMobilní protiletadlový raketový systém se skládá z odpalovacího zařízení, které unese jeden člověk, s menší protiletadlovou raketou vybavenou samonaváděcí hlavicí. Protiletadlové rakety tohoto druhu jsou tradičně vybaveny infračervenými samonaváděcími hlavicemi, jež dokážou „pocítit“ na velké vzdálenosti horké motory letounů a dokonce povrch křídla zahřátého letem v atmosféře. Moderní hlavice jsou dnes značně „chytřejší“ než první vzorky a již nereagují ani na slunce, ani na většinu infračervených léček, které odpalují v případě nebezpečí letadla a vrtulníky s cílem oklamání raket.Mobilní protiletadlový raketový systém 9K333 Verba je nejnovější podobný ruský systém. Byl vyvinut kolem roku 2005 a od roku 2014 byly zahájeny jeho dodávky jednotkám leteckých a výsadkových vojsk ruské armády. Je zajímavé, že nahrazuje systémy, jež jsou dodnes aktuální. Jde o rodinu 9K338 Igla-S.Hlavní rozdíly Verby spočívají v přesnějším naváděcím systému lépe chráněném před poruchami, v poněkud menší velikosti a zvýšené výšce zásahu létajících strojů, až 4 500 metrů. Dolet raket tohoto systému činí 6 kilometrů, což je dnes jedním z nejlepších ukazatelů na světě. Cílem Verby může být jak vrtulník visící ve vzduchu, tak nadzvukové letadlo pohybující se rychlostí 1,5 rychlosti zvuku. Verba dokáže zasáhnout jak blížící se cíl, tak oddalující se. Zachytit tuto raketu bude velmi těžké dokonce pro moderní letadlo nebo vrtulník.Čtyři mobilní protiraketové systémy na automobilovém podvozkuHlavní problém mobilních raketových systémů spočívá v tom, že protiletadlový dělostřelec na zemi má velmi málo času na sledování leteckého cíle (tedy na navádění), když se pohybuje velkou rychlostí. Letadlo může opustit prostor zásahu v čase, když se systém připravuje na střelbu, tedy v čase, když samonaváděcí hlavice zaregistruje cíl. Odpálení a let rakety se koná automaticky.Rakety mobilního protiraketového systému mají měkký minometný start. Raketa se díky startovnímu motoru odpaluje z trubky, jež leží na rameni střelce, odletí na několik metrů, a až pak se zapojí dost výkonný hnací raketový motor.Když ale plánujeme vážnější obranu pozemních jednotek, můžeme potřebovat několik mobilních raketových systémů řízených z jednoho místa. A tady přijde na pomoc protiletadlový raketový systém kratšího doletu Gibka-S, což je otočné zařízení s čtyřmi mobilními raketovými systémy typu Verba anebo Igla-S umístěnými na automobilovém podvozku.Tato bojová jednotka působí vzájemně se speciálním ovládacím vozidlem vybaveným vlastním radarem na sledování situace ve vzduchu, a má také dodatečnou sadu raket. Tento systém dokáže fungovat za jízdy, takže je s to zajistit mobilní protivzdušnou obranu pohybujících se motostřeleckých a tankových jednotek. Na základě dat radaru dokáže zasáhnout nejen cíle, jež vizuálně sleduje střelec, ale také řízené bomby a okřídlené rakety. Ano, účinnost tohoto systému je obvykle menší než účinnost systémů s výkonnějšími raketami, ale proti většině hrozeb pro pozemní vojska ze vzduchu dokáže tento systém fungovat dost účinně.Pro ruskou armádu, ale nikoli na exportGibka-S je umístěna na podvozku ruské výroby Tygr, avšak existuje také námořní modifikace tohoto systému, která zajistí protivzdušnou obranu menších raketových a výsadkových lodí. Tento systém je vůbec univerzální a může být umístěn na jakoukoli mobilní nebo stacionární platformu.Protivzdušné systémy Gibka-S a Verba nejsou dnes prodávány do zahraničí, je to zbraň pouze pro ruskou armádu. Je to obvyklá věc, když jde o nejmodernější zbraně s použitím nejpokrokovějších technologií.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220116/harabin-dohoda-dca-zavzuje-slovensku-armadu-bojovat-za-americanov-17229754.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

rusko, zbraně