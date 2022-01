https://cz.sputniknews.com/20220116/tragedie-v-tatrach-o-zivot-prisla-29leta-zena-z-ukrajiny-ktera-spadla-ze-300-metru-17228289.html

Tragédie v Tatrách. O život přišla 29letá žena z Ukrajiny, která spadla ze 300 metrů

Tragédie v Tatrách. O život přišla 29letá žena z Ukrajiny, která spadla ze 300 metrů

Slovenští horští záchranáři zasahovali v sobotu ve dvou případech pádu turistů v Malé Studené dolině. Jak informovala mluvčí Air-Transport Europe (ATE) Zuzana... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T10:47+0100

2022-01-16T10:47+0100

2022-01-16T10:47+0100

slovensko

ukrajina

slovensko

hora

oběť

tatry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/12848993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22e9d6a3d0021a5b7522368b31d9da07.jpg

Popradští letečtí záchranáři přijali v sobotu odpoledne požadavek o pomoc do Malé Studené doliny, kde 73letý turista po uklouznutí utrpěl pád dlouhý 100 metrů a hlavou narazil o skálu.Během mezipřistání ve Starém Smokovci mu byla doplněna léčba a ve stabilizovaném stavu byl letecky převezen na další vyšetření do popradské nemocnice.Smrt v TatráchVe Vysokých Tatrách na Slovensku po pádu z vrcholku Žabí kůň zemřel v minulém roce polský horolezec. Nehledě na to, že o pádu byli obratem informováni záchranáři, nedalo se již nic dělat.Místní horská služba uvedla, že „horolezec spadl z blízkosti vrcholu několik stovek metrů a zastavil se pod stěnou na místě kamenné sutiny a hromad starého sněhu“.Na místo pádu směřovala letecká záchranná služba s několika záchranáři na palubě, informovala slovenská média.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211213/ve-velke-fatre-spadla-lavina-o-zivot-prisel-46lety-muz-16850629.html

ukrajina

slovensko

tatry

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, slovensko, hora, oběť, tatry