Twitter zablokoval účet íránského nejvyššího duchovního vůdce kvůli videu o Trumpovi

Twitter zablokoval účet nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího po zveřejnění videa, na kterém íránský bezpilotní stroj zabíjí exprezidenta USA... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

svět

írán

usa

donald trump

ali chameneí

„Twitter navždy zablokoval jeden z účtů íránského nejvyššího duchovního vůdce Chameneího, zřejmě za publikaci animace zobrazující likvidaci Donalda Trumpa,“ praví se v zprávě.Ve čtvrtek bylo na webu nejvyššího duchovního lídra Islámské republiky zveřejněno animační video, na kterém hacker v íránské maskáčové uniformě řídí bojového robota, který se pohybuje po ulicích Floridy směrem k Trumpovu sídlu se státní americkou vlajkou na vysokém stožáru. Robot proniká do prostoru, kde Trump hraje golf s jinými politiky. Hacker posílá na Trumpův telefon zprávu v angličtině: „Vrah Sulejmáního a ten, kdo vydal rozkaz, za to zaplatí“, zatímco oběť čte text, dává „likvidátor“ povel dronu tlačítkem „odpal“.Velitel speciální jednotky Armády strážců islámské revoluce Kásim Sulejmání a také náměstek hlavy šiítské domobrany Abú Mahdí Muchandis byli zabiti v noci na 3. ledna 2020 během operace s použitím dronu, kterou USA podnikly na prostoru bagdádského mezinárodního letiště.Ve Washingtonu považují Sulejmáního a Muchandise za organizátory útoku na americkou ambasádu v Bagdádu 31. prosince 2019. V reakci na to zaútočil Írán na americké vojenské základny v Iráku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

írán

usa

