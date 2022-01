https://cz.sputniknews.com/20220116/usa-a-cina-se-brzy-stretnou-ve-straslive-valce-pise-the-economist-17231425.html

USA a Čína se brzy střetnou ve strašlivé válce, píše The Economist

Spojené státy americké a Čína mají pouhý krok k válečné katastrofě, praví se v redakčním článku magazínu The Economist. 16.01.2022, Sputnik Česká republika

Britský magazín připomněl incident z dubna 2001. Americké průzkumné letadlo EP-3 se srazilo se stíhačkou J-811 Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) v Jihočínském moři. Americký letoun byl vážně poškozen a přistál bez povolení na ostrovu Chaj-nan, kde ho čínští vojáci zadrželi a podrobili 24 členů posádky výslechu.Poté, co se americký velvyslanec v Pekingu Joseph Prewer za to omluvil, se letce podařilo osvobodit. V roce 2001 přistoupily obě vlády na riziko, aby skoncovaly s konfrontací. K urovnání konfliktu přispěla také skutečnost, že tehdejší hlava Bílého domu George Bush pověřil tím ministra zahraničí Colina Powella, který měl obrovský vliv ve světě a byl schopný rychle přijmout účinná rozhodnutí, praví se v článku. Zkušený diplomat dokázal ochránit účastníky jednání před politikou Washingtonu, píše autor článku. Po dvou desetiletích nedovolí jistě zaujatější Kongres, aby USA přistoupily na kompromis s Čínou, předpokládá sloupkař The Economist.V Pekingu také nejsou podle jeho názoru ochotni udělat ústupky v případě ostrého incidentu. Obě strany čerpají informace z dost „břitkých“ online zpráv a nikoli z mírnějších televizí, které v roce 2001 snížily význam tehdejší události, uvažuje novinář.Expert na krizové situace Čan Tuošeng má za to, že Čína a USA mají zásadně různý názor na to, jak se dá vyhnout neštěstím ve vzduchu. Peking trvá na tom, aby USA neposílaly svá letadla k čínským hranicím. Ve Washingtonu považují za „bezpečnost“ „klidné a předvídatelné chování“ při sblížení stíhaček, vysvětlil odborník.Americká a spojenecká hlídková letadla zaznamenala od roku 2021 několik nebezpečných incidentů s letadly čínské armády. Jednou to může způsobit katastrofu a urovnání tohoto problému bude mnohem těžší, píše na závěr autor článku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

