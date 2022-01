https://cz.sputniknews.com/20220116/ve-veku-91-let-zemrel-svetoznamy-italsky-stylista-a-podnikatel-nino-cerruti-17227075.html

Ve věku 91 let zemřel světoznámý italský stylista a podnikatel Nino Cerruti

Zakladatel módního domu Cerruti byl v nemocnici města Vercelli v severním regionu Piemontu, kde skončil po operaci kyčle. 16.01.2022, Sputnik Česká republika

Ve 20 letech zdědil po svém dědečkovi textilní továrnu v piemontském městě Biella a proměnil ji ve značku s celosvětovou reputací. Svůj první butik otevřel v roce 1967 v Paříži.Cerruti 1881 a další značky vlastněné módním domem se během let staly ztělesněním moderního klasického stylu a jsou známé svými kvalitními materiály a progresivním přístupem. Nino Cerruti také otevřel dveře do světa módy takovým budoucím návrhářům, jako jsou Giorgio Armani a Narciso Rodriguez. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho tvorba pro kinematografii, která je zvláště výrazná od 80. let: postavy filmů Mlčení jehňátek, Základní instinkt a Pretty Woman jsou oděny do kostýmů z Cerruti.V roce 2000 byl Nino Cerruti oceněn titulem rytíř Řádu za zásluhy Italské republiky. O rok později prodal svůj podíl v módním domě investičnímu fondu a rodinnou továrnu si nechal pro sebe.Pietro CardiniV prosinci předloňského roku ve Francii zemřel slavný módní návrhář Pierre Cardin. Podle zpráv v médiích 98letý návrhář zemřel v nemocnici na předměstí Paříže.Cardin (Pietro Cardini) se narodil v roce 1922 v italské komuně San Biagio di Callalta v rodině farmářů. Svou kariéru zahájil jako krejčí a divadelní umělec. Od konce 40. let pracoval v ateliéru Christiana Diora, o několik let později založil vlastní módní dům a později v Paříži butik s nábytkem. Spolu s André Courregesem a Paco Rabanne se podílel na oživení vysoké módy v poválečné Francii.Má patent na více než 500 vynálezů, včetně barevných punčoch, vysokých bot, letních, krátkých šatů a květinových kravat. Beatles vystupovali v sakách bez límce od Cardina. Kromě toho návrhář vytvořil kostýmy a večerní šaty pro ruskou balerínu Maju Pliseckou, kterou považoval za svou múzu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

