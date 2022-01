https://cz.sputniknews.com/20220116/zahada-vyresena-vedci-zjistili-ze-stari-sumerove-vyuzivali-bojove-krizene-osly-17218188.html

Záhada vyřešena. Vědci zjistili, že staří Sumerové využívali bojové křížené osly

Záhada vyřešena. Vědci zjistili, že staří Sumerové využívali bojové křížené osly

Vědcům se povedlo zjistit, že obyvatelé starověké Mezopotámie využívali křížené osly. Podrobnosti byly zveřejněny v časopise Science Advances. 16.01.2022, Sputnik Česká republika

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/17217740_245:0:1957:963_1920x0_80_0_0_ab90c07857eae45ce1511372f8708885.jpg

Podle vyobrazení a textů starých asi 4 500 let používala elita starověké Mezopotámie nějaký druh jezdeckých zvířat. Pro vědce bylo dlouho záhadou, co to bylo za zvířata, protože domestikace koní přišla o něco později. Texty na klínopisných tabulkách někdy zmiňují zvíře s názvem kunga s vysokou cenou. Byli zapřaženi zejména do bojových vozů.Vědci z francouzského Institutu Jacquese Monoda studovali genotyp těchto zvířat, jejichž vzorky byly nalezeny na pohřebišti Umm el-Marra v severní Sýrii. Porovnávali jejich DNA s DNA současných a starověkých koní a oslů.Zjistili, že pohřbená zvířata jsou kříženci domácího osla a osla asijského, který bývá označován jako poloosel. Tito kříženci nemohli mít potomky, a proto bylo nutné k jejich rozmnožení znovu odchytit samce osla asijského. Jedna taková scéna zajetí je vyobrazena zejména na basreliéfu v Ninive.Místo domestikace divokých koní, kteří obývali tuto oblast, Sumerové „vytvářeli“ a využívali křížence, kdy docházelo ke kombinaci vlastnosti obou rodičů, aby získali potomky, kteří byli silnější a rychlejší než osli domácí, ale ovladatelnější než osli asijští.Počin českých archeologůČeským archeologům se povedlo odkrýt obydlí lidí, kteří patřili k prvním obyvatelům města Jihlavy při jeho založení poté, co tady ve 13. století propukla stříbrná horečka. Uvádí se, že obydlí má charakter zahloubeného suterénu pravděpodobně nadzemní stavby.Čeští archeologové provádí záchranný průzkum dvora rohového domu Masarykovo náměstí 21. Ve zmíněném domě do konce října fungovalo knihkupectví a čajovna Kuba a Pařízek. Avšak z důvodu rekonstrukce byl podnik dočasně na dva roky přesunut o sto metrů dále do Brněnské ulice.Archeologové zatím na otázku, kdo zde před sedmi stoletími žil, dokážou odpovědět jen přibližně. Jednou z jejich teorií je, že v nynější Brněnské ulici, která se za středověku jmenovala Česká, žila tehdy chudší česká městská menšina, sdělil Šimon Kochan z archeologické společnosti Archaia. Podle jeho slov ví, že sousední Čajkovského ulice byla ulicí hrnčířů a ti nepatřili k nejprestižnějším sociálním skupinám.Kamenem obroubená studna je dominantou dna jámy, která je předmětem zkoumání archeologů. Avšak ta vznikla později než zdejší nejstarší obydlí a také byla koncem 19. století zasypána. Právě ve studně archeologové našli asi pět lidských obratlů.Co se týče zajímavých drobných nálezů z 13. století, archeologům se povedlo najít tři takzvané brakteáty, mince z období vlády Přemysla Otakara II., dva kamenné přesleny, které byly součástí spřádacích vřeten, či závaží na váhu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

