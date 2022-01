https://cz.sputniknews.com/20220116/zeman-okomentoval-vyrok-pekarove-adamove-a-take-cestu-farskeho-a-co-sam-prezident-17235816.html

Zeman okomentoval výrok Pekarové Adamové a také cestu Farského. A co sám prezident?

Zeman okomentoval výrok Pekarové Adamové a také cestu Farského. A co sám prezident?

Prezident Miloš Zeman v neděli poskytl rozhovor pro Frenkveci 1, kde prozradil, že s pomocí hole a bodyguarda udělá pár kroků. Obrátil se však i na předsedkyni... 16.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-16T20:05+0100

2022-01-16T20:05+0100

2022-01-16T20:22+0100

česko

miloš zeman

rozhovor

prezident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/15917956_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_393180dbf78158e08e9458a9f32b2a1f.jpg

Svůj rozhovor Zeman oživil novinkou, že se mu podařilo vstát z vozíku a že se cítí velmi dobře.Prezident si také pochvaluje výživu, která mu velmi pomáhá v zotavování.„Nabral jsem sílu. Dostávám umělou výživu žaludeční sondou a myslím, že to pomáhá,“ uvedl.K horšímu tématu patřila kritika Pekarové Adamové, která se nechvalně vyznačila svým projevem k Orbánovi. Myslí si, že situaci nezná a neměla by se do takových situací plést.„Je to hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí spřáteleného státu. Její totální neznalost je dána tím, že maďarská opozice, které fandí, je složena z rasistických, antisemitistických nebo nacionalistických skupin. Pekarová by udělala lépe, kdyby mlčela,“ uvedl.Zeman se s touto věcí obrátí také na premiéra Petra Fialu, od kterého bude žádat projednání tohoto výroku.Neopomenutelnou součástí rozhovoru byla aféra poslance Jana Farského (STAN), který se vydal do USA, aby zde strávil osm měsíců jako stážista.„Nesporně to je podvod na voličích, ale doplnil bych, že je to podvod hloupý a snadno prohlédnutelný. Chápu to jako výraz neuvěřitelného amaterismu, který vzhledem k pozici Farského ve STAN činí hnutí málo důvěryhodné jako celek,“ posteskl Zeman.Navíc se hnutí STAN potýká s otázky kolem darů, které mělo hnutí získat od firem z Kypru. Zeman situaci přirovnal době, kdy od sám stál v čele ČSSD.Zeman také shrnul svůj názor na ministra zahraničí Jana Lipavského, kterého odmítal zvolit, dále má výhrady k předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi.„Pokud jde o předsedu Senátu, tak ten má u mě vroubek, což je ale slabé slovo,” svěřil se prezident.Prezident komentoval také konání současné vlády, kdy si prezident myslí, že není vhodné, aby vláda zvyšovala spotřební daň, jelikož je to v rozporu s předvolebními sliby. Svoji řeč směřoval také k diskuzi ohledně soutěže o národního ptáka, které ho však Česká republika má již 200 let.V závěru své řeči prezident vyjádřil naději, že doufá, že stávají vláda dotáhne důchodovou reformu, kterou slibovaly i vlády předešlé a doteď tu žádná reforma není.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220115/zeman-adresoval-zdravici-ceskym-olympionikum-na-zoh-vpekingu-17225088.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, rozhovor, prezident