Fiala chce zbavit Česko závislosti na ruském plynu. Jaké východisko ze situace vidí?

Fiala chce zbavit Česko závislosti na ruském plynu. Jaké východisko ze situace vidí?

„Nechceme a nemůžeme být jednosměrně závislí na ruském plynu," prohlásil český premiér Petr Fiala po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem...

„Nebylo by dobré, aby evropské země a jejich energetická soběstačnost byly příliš závislé na Rusku. To, co se odehrává, a signály, které máme, jen potvrzují správnost pozice naší vlády, pokud jde o další rozvoj naší energetické politiky: nechceme a nemůžeme být jednosměrně závislí na ruském plynu,“ podtrhl premiér.Pokud jde o obnovitelné zdroje, jde podle něj mj. „o fotovoltaiku na střechách veřejných budov a soukromých domů“.Připomeňme, že na konci minulého roku řada zemí EU obvinila ruský Gazprom z omezování dodávek plynu do EU v období špičkových cen energií, protože se domnívaly, že ruský dodavatel, který pokrývá asi 40 % potřeb plynu v EU, manipuloval s evropskými cenami.Rusko obvinili z energetické krize v EvropěV letošní sezóně, která začala 13. října, klesl objem zásob v Evropě již téměř o 28 %. Gazprom 10. ledna uvedl, že země EU odebraly více než polovinu plynu, který loni vytěžily, což je 55,6 % (26,6 miliardy metrů krychlových).Zároveň na začátku roku 2022 Rusko omezilo dodávky paliva do Evropy a Gazprom přestal rezervovat další tranzitní kapacity. Na tomto pozadí obvinil šéf Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol ruskou společnost z energetické krize, která se na podzim zhoršila kvůli prudkému nárůstu spotových cen plynu.Moskva by podle něj mohla zvýšit objemy dodávek, ale neudělá to.Rusko může dodávat více plynu do EvropyV reakci na prohlášení Fatiha Birola ruský vicepremiér Alexandr Novak uvedl, že Rusko může dodávat do Evropy více plynu, ale podotkl, že každá těžba je především investiční projekt, který vyžaduje čas.Alexandr Novak také zdůraznil, že ani Gazprom, ani Rusko nemohou za energetickou krizi, která nastala v Evropě. Vývoj situace v EU podle něj ovlivnila dlouhá zima, která si vynutila naskladnění významných objemů plynu z podzemních zásobníků plynu (PZP). Novak mimo jiné poznamenal, že se ekonomika začala zotavovat a zkapalněný zemní plyn z USA a dalších zemí, jako je Katar, „odešel do Asie“.Gazprom zvýšil exportMezitím podle výsledků z roku 2021 Gazprom zvýšil vývoz o 5,8 miliardy metrů krychlových – až 185,1 miliardy metrů krychlových, což byl čtvrtý výsledek v historii společnosti, informoval šéf Gazpromu Alexej Miller. Podle něj 15 zemí zvýšilo nákup ruského potrubního plynu a největší nárůst v ukazateli poskytli největší spotřebitelé ruského zdroje – Německo (+ 10,5 %), Itálie (+ 20,3 %) a Turecko (+ 63 %).Ruský prezident Vladimir Putin v komentáři k dřívějšímu rekordnímu růstu nákladů na smlouvy o dodávkách plynu a obvinění, že Moskva manipuluje trh tím, že nerezervuje kapacitu plynovodu Jamal-Evropa, zdůraznil, že Gazprom dodává celý objem plynu podle dostupných dlouhodobých smluv.Putin také poukázal na to, že samy evropské země přispěly ke zvýšení ceny paliva tím, že spustily ruský plyn obráceným způsobem. Vysvětlil, že německé společnosti nejprve nakupovaly plyn přes Jamal-Evropa za ceny třikrát až čtyřikrát nižší než na spotovém trhu a následně prodávaly palivo za tržní cenu do Polska pomocí zpětných dodávek. Zároveň nevyloučil, že plyn nakonec míří na Ukrajinu.

