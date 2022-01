https://cz.sputniknews.com/20220117/francouzsky-parlament-schvalil-zavedeni-ockovaciho-prukazu-17237598.html

Francouzský parlament schválil zavedení očkovacího průkazu

Francouzský parlament schválil zavedení očkovacího průkazu

16. ledna večer schválili poslanci dolní komory francouzského parlamentu Národního shromáždění návrh zákona, zavádějící očkovací průkazy, které mají nahradit... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

Prezident Emmanuel Macron původně předpokládal, že zákon nabyde účinnosti 15. ledna, ale jeho schvalování se protáhlo kvůli bouřlivým diskuzím jak v Národním shromáždění, tak i v Senátu.Nový termín nabytí účinnosti zákona zatím není znám.Pro schválení zákona hlasovalo 215 poslanců, 58 bylo proti a 7 se zdrželo hlasování. Podle navrhovaného zákona neočkované osoby starší 16 let budou mít zákaz vstupu do veřejně přístupných objektů, jako jsou restaurace nebo kulturní instituce, ale i do prostředků dálkové dopravy.Dosud byl ke vstupu na tato veřejná místa požadován ve Francii tzv. covid pas. Rozdíl je v tom, že přístup na uvedená místa měli i neočkovaní lidé, kteří se prokázali negativním výsledkem testu nebo dokladem o prodělání covidu-19.Proti zavedení očkovacího průkazu protestovaly v sobotu ve Francii desetitisíce lidí.Někteří kritici návrhu zákona tvrdí, že očkovací průkaz nepřinese výraznou změnu, protože více než 91 % dospělých Francouzů je již plně naočkovaných.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

