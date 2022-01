https://cz.sputniknews.com/20220117/gazprom-nema-rezervovanou-kapacitu-pro-tranzit-plynu-pres-polsko-a-ukrajinu-17242771.html

Gazprom nemá rezervovanou kapacitu pro tranzit plynu přes Polsko a Ukrajinu

Gazprom nemá rezervovanou kapacitu pro tranzit plynu přes Polsko a Ukrajinu

Gazprom v únoru nerezervoval kapacitu plynovodu Jamal-Evropa pro tranzit paliva přes Polsko, stejně jako dodatečnou kapacitu ukrajinské plynárenské přepravní... 17.01.2022

V pondělí bylo v aukci nabídnuto celkem 89,1 milionu metrů krychlových plynu denně na polském úseku, nabídka však zůstala nevyužita. Podobná situace byla v prosinci, v lednu Gazprom zarezervoval asi 19,3 milionu z nabídnutých 89,1 milionu metrů krychlových.Podle údajů maďarského webu RBP navíc společnost nevyužila dodatečnou kapacitu ukrajinské GTS na hranici s Ruskem – celkem bylo nabízeno 9,8 milionu metrů krychlových denně. Gazprom také zarezervoval ukrajinské dodatečné kapacity na leden.Jamal-Evropa spolu s Nord Stream a plynárenskou přepravní soustavou Ukrajiny tvoří jednu z hlavních tras pro dodávky ruského potrubního plynu do EU.Jamal-Evropa prochází územím Ruska, Běloruska, Polska a Německa a ročně dokáže přečerpat až 33 miliard krychlových plynu. Loni skončila dlouhodobá smlouva s Varšavou na tranzit prostřednictvím Jamal-Evropa. Na plynárenský rok 2020–2021 zarezervoval Gazprom kapacity prostřednictvím aukce.Gazprom také dnes oznámil, že v období od 1. ledna do 15. ledna se vývoz plynu do zemí mimo SNS snížil o 41,1 % na 5,4 miliardy metrů krychlových a do Číny (která je posuzována samostatně) – jedenapůlkrát.Zároveň je třeba poznamenat, že Gazprom zvýšil dodávky do Bulharska (o 48,6 %), Turecka (o 0,3 %), Bosny a Hercegoviny (o 7,3 %). Společnost dodává plyn podle žádostí spotřebitelů v souladu se smluvními závazky, upozorňuje také Gazprom.„Roste vývoz plynu do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře. Objem dodávek v první polovině ledna je jedenapůlkrát vyšší než ve stejném období loňského roku,“ píše se dále ve zprávě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

