Generální tajemník OSN vyzval svět, aby se připravil na další pandemii

17.01.2022

2022-01-17

2022-01-17T22:47+0100

2022-01-17T22:47+0100

svět

osn

světová zdravotnická organizace (szo)

antónio guterres

Guterres při této příležitosti nastínil, co by měl svět udělat a nač by se měl zaměřit.Zároveň dotyčný vyzval také ke spravedlivému a rovnému boji proti současné pandemii koronaviru. Mimo jiné Guterres připomněl, že WHO již dříve přišla se strategií, podle níž mělo být do konce roku 2021 naočkováno 40 % světové populace a do poloviny letošního roku 70 %.Jak generální tajemník zdůraznil, všechny země a všichni výrobci by měli dávat přednost dodávkám vakcín pro mechanismus COVAX a podporovat místní výrobu testů, vakcín a léčebných metod po celém světě.Omikron znepokojuje ČR: Předpovědi jsou děsivéPodle náměstka ministerstva zdravotnictví pro covid, Josefa Pavlovice, je vlna nové varianty koronaviru, omikronu, právě na vzestupu a dle pesimistických scénářů může být v ČR až 200 tisíc nakažených denně.Pavlovic uvedl, že i soudě dle získaných informací od ostatních států je vlna nové varianty viru opravdu masivní. Česko by se tak mělo připravit na velký nárůst nových případů. „Každé dva dny se může až zdvojnásobit počet nakažených,“ podotkl náměstek pro covid.Zároveň Pavlovic doplnil, že dle jeho mínění je realistický scénář zhruba 50 tisíc nakažených za den. Čísla ale mohou být i mnohem vyšší.Pokud jde o pozitivnější vývoj situace, zde Pavlovic cestu nevidí. Argumentuje přitom situací v okolních státech.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

