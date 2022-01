https://cz.sputniknews.com/20220117/jednoduchy-salat-z-cervene-repy-ktery-neni-hanba-nabidnout-hostum-sni-se-rychleji-nez-se-pripravi-17232980.html

Jednoduchý salát z červené řepy, který není hanba nabídnout hostům. Sní se rychleji, než se připraví

Jednoduchý salát z červené řepy, který není hanba nabídnout hostům. Sní se rychleji, než se připraví

Je obecně známo, že z červené řepy se dá uvařit spousta chutných a zdravých jídel, navíc tato kořenová plodina kromě obrovského množství vitaminů a dalších...

2022-01-17T07:29+0100

2022-01-17T07:29+0100

2022-01-17T07:29+0100

zdraví

jídlo

recept

salát

Jak uvaříme špičkovou pochoutku?Nejdřív uvaříme nebo upečeme dvě až tři středně velké okopaniny, dále je necháme vystydnout, až teprve poté je nastrouháme na středně velkém struhadle. Pozn.: červenou řepu také můžeme upéct i v mikrovlnné troubě.Následně přidáme tři vařená a nakrájená na kostky vajíčka.Až to máme hotové, musíme k tomu přidat „třešničku“, jejíž rolí bude hrát sušená švestka, kterou musíme předem nechat rozmočit trochu povysušit a nakrájet.Nakonec přidáme potřebné množství soli a připravíme dresink. Stojí za to věnovat pozornost zakysané smetaně nebo domácí majonéze. Do základu vložíme dva stroužky jemně nasekaného česneku, bylinky a koření podle chuti, následně to rozmícháme, a přivedeme do homogenního stavu.Salát posypeme strouhaným sýrem a dochutíme připravenou omáčkou.Salát můžete rovnou dát na stůl a je připraven k okamžité konzumaci.Přejeme Vám dobrou chuť!Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

