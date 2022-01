„Krásná jako vždycky.“ Lucie Vondráčková se ukázala v odvážných outfitech, jak ji neznáte!

https://cz.sputniknews.com/20220117/krasna-jako-vzdycky-lucie-vondrackova-se-ukazala-v-odvaznych-outfitech-jak-ji-neznate-17244765.html

Česká zpěvačka Lucie Vondráčková opět okouzlila celý internet. Na jejích sociálních sítích se totiž objevilo jak video, tak fotografie, na nichž to této... 17.01.2022

Vondráčková je známá tím, že si ráda střeží své okolí a její kariéru nedoprovází ani žádné skandály. Vystupuje vždy slušně a nemá potřebu se na sítích ukazovat odhalená nebo polonahá. Fanoušci jsou tedy zvyklí na to, že z Lucky sálá „slušnost“ a něha. Někdy ale i ona poodhalí maličko víc a dopřeje svým obdivovatelům pár minut radosti.Tentokrát se tak stalo jak na Facebooku, tak na Instagramu. Na profilech sociálních sítích se totiž objevila v odvážných šatech. A rozhodně se bylo nač dívat.Po videu plném krásných outfitů zaujala lidi také fotografie, na níž má Lucie černou róbu s rafinovaným rozparkem.A vypadá to, že takové fotografie si fanoušci nechávají líbit. Okamžitě se totiž objevily pozitivní ohlasy.I jiní souhlasili s tím, že je naprosto překrásná.Samozřejmě se objevily i poznámky k jejímu věku – ale jen ty pozitivní. Lidé by jí totiž místo 41 let hádali ještě náct…I přes to, že Vondráčková už má přes čtyřicet, lidé se shodují na tom, že jí přibývající roky naopak svědčí a ona je čím dál půvabnější.Lucie přitom vždy vypadala velmi mladistvě. Nahrával tomu i fakt, že je drobná a má hubenou postavičku. Není tedy problém splést si ji s nějakou teenagerkou.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

