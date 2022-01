https://cz.sputniknews.com/20220117/lukasenko-promluvil-o-zvyseni-vojenskeho-kontingentu-ukrajiny-na-hranicich-s-beloruskem-17238565.html

Lukašenko promluvil o zvýšení vojenského kontingentu Ukrajiny na hranicích s Běloruskem

„Ukrajina pokračuje v budování svých sil, soustřeďuje jednotky národní gardy z ‚radikálních nacionalistů‘. To je ještě horší než vojenský personál NATO. A to vše v bezprostřední blízkosti státní hranice naší země. Opět pod maskou, že budou bojovat proti migrantům,“ cituje Lukašenkova slova Sputnik Bělorusko. Jak poznamenává agentura Sputnik Bělorusko, poblíž běloruských hranic na Ukrajině probíhá speciální vojenská operace Polesje a do pohraniční oblasti bylo staženo až 10 tisíc vojáků.O vojenských cvičeních společně s RuskemPrezident Alexandr Lukašenko již schválil návrh společného cvičení běloruských a ruských ozbrojených sil, které se bude jmenovat Sojuznaja Rešimost (Spojenecké odhodlání), uvedl telegramový kanál Pool Pervogo.Zdůraznil, že cvičení by se neměla stát výhradně běloruskými.Lukašenko v pondělí vyslechl zprávu o koncepci společného cvičení ozbrojených sil Běloruska a Ruska. Dotyčný poznamenal, že se bude konat v únoru na jižní a západní hranici republiky.

