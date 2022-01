https://cz.sputniknews.com/20220117/media-ods-muze-byt-napojena-na-danove-podvodniky-kteri-si-prisli-na-stovky-milionu-korun-17243300.html

Média: ODS může být napojena na daňové podvodníky, kteří si přišli na stovky milionů korun

Média: ODS může být napojena na daňové podvodníky, kteří si přišli na stovky milionů korun

Média se dozvěděla, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) jmenoval politickým náměstkem svého kamaráda, který dělal účetnictví firmě, jež byla zapojena... 17.01.2022

Jak informovaly Hospodářské noviny (HN) a server Aktuálně.cz, v kauze firmy podnikatelů Husseina Rekhema a Samana El-Talabaniho je zapojen i Blažkův náměstek Radomír Daňhel, který vystupuje jako svědek.Daňhelova firma Deup zpracovávala společnostem podnikatelů, kteří loni dostali několikaleté tresty, účetnictví. Podle odborníků, které oslovily HN a Aktuálně.cz, musela mít Daňhelova firma podezření, že se její klienti dopouštějí daňových podvodů. Policie mu však nic nedokázala.Odsouzení podnikatelé v letech 2008 až 2010 vytvořili dva řetězce navázaných firem, které mezi sebou obchodovaly s textilem, přičemž koncová firma vyvezla zboží do zahraničí. Zboží mělo být výrazně nadhodnoceno s cílem získání neoprávněného odpočtu DPH. Společnost Deup zpracovávala doklady, kterými firmy dokládaly žádost o vrácení DPH.Daňhel pro HN uvedl, že samotné účetnictví firem nevedl, ale měl na starosti pouze daňová přiznání.Oba deníky ale upozorňují, že odsouzený podnikatel Rekhem, který je nyní na útěku, měl silné vazby na představitele brněnské ODS, odkud právě pochází Blažek, jenž tam dlouhá leta působil jako zastupitel. Rekhemova firma získávala lukrativní prostory v centru Brna do pronájmu. Odhlasovala to tehdy rada, v níž kromě Blažka seděla i jeho dřívější advokátní koncipientka Markéta Vaňková, jež je nyní brněnskou primátorkou, či její nynější náměstek Robert Kerndl.Jak uvádí Aktuálně.cz, „nebyla to přitom první Daňhelova spolupráce se zmíněnou skupinou. Už dříve stál za účetnictvím další z jejích firem, která šla před soud v roce 2008. Tehdy ale žalobci vinu neprokázali, i když byl systém obchodů stejný“.Blažek jmenoval svého přítele Daňhela svým politickým náměstkem 21. prosince. Jedním z jeho úkolů je pomoci sestavit rozpočet na rok 2022. „Proto jsem oslovil Radomíra Daňhela, který dříve na ministerstvu působil a problematice rozumí,“ uvedl k tomu v prosinci ministr v tiskové zprávě ke jmenování. Daňhel byl náměstek ministra spravedlnosti už v letech 2012 a 2013.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

