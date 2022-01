https://cz.sputniknews.com/20220117/ministerstvo-obrany-sr-odmitlo-moznost-vycviku-ukrajinskych-ozbrojencu-na-uzemi-slovenska-17249050.html

Ministerstvo obrany SR odmítlo možnost výcviku ukrajinských ozbrojenců na území Slovenska

Ministerstvo obrany SR odmítlo možnost výcviku ukrajinských ozbrojenců na území Slovenska

Americký deník New York Times s odvoláním na nejmenované zdroje americké administrativy vydal 14. ledna článek, ve kterém se tvrdilo, že v případě vypuknutí... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-17T21:39+0100

2022-01-17T21:39+0100

2022-01-17T21:39+0100

slovensko

ukrajina

rusko

usa

slovensko

dohoda

vojenská pomoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15220492_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_483e32edd93db9b9971dfc6971cea7a0.jpg

„Na Slovensku se nikdy o žádné takové možnosti, která má údajně pocházet od ‚utajeného zdroje' z americké administrativy, nediskutovalo, a to ani na bilaterální, ani na multilaterální úrovni. Informace se tedy nezakládá na pravdě,“ řekla deníku Pravda mluvčí ministerstva obrany SR Martina Koval Kakaščíková. New York Times tuto zprávu zveřejnil v době rostoucího napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, stejně jako mezi Ruskem a NATO. Poté, co na tento text upozornil Eduard Chmelár, chytil se ho i místopředseda Směru-SD Ľuboš Blaha. „Tak, jako kdysi Američané cvičili afghánské mudžahedíny, včetně Usámy bin Ládina, chtějí cvičit ukrajinské nacionalisty pro boj s Rusy. Slovensko by se tak mohlo stát přímou součástí vojenského konfliktu proti Rusku a primárním terčem pro případný útok – do toho nás chtějí zatáhnout Američané!“ tvrdil na svém profilu. Proti dohodě se razantně staví i Robert Fico, který se ve svých argumentech také odvolával na zjištění amerického deníku. „Tak si představte, jak bude snadné zde vytrénovat nějakého ukrajinského povstalce a pak ho bez jakýchkoli problémů přesunout na ukrajinské území, aby tam bojoval v případném konfliktu, o kterém si já myslím, že nebude. Ale jak vidíte, Spojené státy se připravují i na tuto variantu,“ prohlásil předseda strany Směr Robert Fico.Jednání o dohoděV pondělí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jednala o kontroverzní smlouvě o obranné spolupráci s nejvyššími ústavními činiteli.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) před jednáním s Čaputovou uvedl, že uzavření dohody, kterou minulý týden schválila vláda, je odpovědným krokem, který posiluje nejen evropskou bezpečnost, ale i obranyschopnost Slovenska.Naopak Boris Kollár požaduje jasné garance, že i po ratifikaci dohody slovenský parlament bude nadále rozhodovat o přítomnosti cizích vojáků a jaderných zbraní na území Slovenska.Čaputová svůj postoj k dohodě zatím nevyjádřila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220115/na-slovensku-se-protestuje-pred-americkou-ambasadou-slovaci-maji-jasno-odkud-jde-hrozba--17223542.html

ukrajina

rusko

usa

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, slovensko, dohoda, vojenská pomoc