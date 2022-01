https://cz.sputniknews.com/20220117/novotny-patri-a-vzdy-patril-do-blazinec-reporyjec-dostal-nalozeno-za-prispevek-o-ockovani-17237384.html

„Novotný patří a vždy patřil do blázinec.“ Řeporyjec dostal naloženo za příspěvek o očkování

Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný se na Facebooku opět předvedl. Tentokrát zaútočil na tenistu Novaka Djokoviče a všechny neočkované, kteří... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

Kauza světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče je od včerejšího dne u konce, tenista musel opustit Austrálii, na Australian Open si tedy nezahraje právě kvůli chybějícímu očkování proti covidu-19.Tuto kauzu ke svému zviditelnění využil také starosta Řeporyjí Pavel Novotný, podle kterého by neočkovaní měli být šikanováni.Velkému množství se však názor starosty nelíbí. Uživatelé mu tak dali najevo, co si o jeho názoru myslí, a není to pěkné čtení.Jeden z uživatelů upozorňuje Novotného na to, že mu třetí dávka očkování spustila dvě závažná onemocnění. Očkování by tak podle zmíněného uživatele mělo probíhat po klinice a anamnéze.„Pavle, jsi chytrý člověk. Otevři mysl a nedělej tyhle hloupé závěry. Jsem třikrát očkovaný. Třetí dávka mi vyvolala extrémní imunitní reakci, která vyústila ve spuštění dvou závažných onemocnění. Když budu mít štěstí, tak se mi léky a dietou podaří ukočírovat alespoňčást... Ty a další občané to uhradíte ze svých daní, stejnějako případný přechod do posledního, tj 3. st. ID.....očkování ano, ale po klinice, anamnéze aj....“ píše Vojtěch Němec.Ani uživatel Malka M. Moldau s Novotným nesouhlasí, ptá se starosty, jaká konkrétní opatření podniknout? Zavírat, střílet, plivat nebo izolovat?„Trocha nenávisti o neděli? Jak houšť? Zavírat, střílet? Nebo jen urážet, plivat, izolovat, vokrádat? Ňáký zvířecí jména by nebyly? Kam je šoupnout? Máte už v Řeporyjích ňáký nápravný středisko? Nebo vyvlastnit? Co s nima? To bude chtít ňáký konečný řešení. Let it all hang out!“ ptá se uživatel.Další z uživatelů poslal řeporyjského starostu rovnou do blázince. „Novotný patří a vždy patřil do blázince.....Nechápu jak se s takovým dementem může vůbec někdo bavit a jak může mít funkci starosty..... Novotný=blázinec a přes to nejede vlak! Ale on to brzo pozná, že je dement sám...,“ napsal Lukáš Petr.Kauza DjokovičeAustralský federální soud včera nevyhověl odvolání světové jedničky Novaka Djokoviče proti rozhodnutí o zrušení jeho víza.Djokovičovo vízum bylo zrušeno, protože úřady nebyly přesvědčeny o důvodech sportovcovy zdravotní výjimky z očkování proti koronaviru, které je povinné pro všechny účastníky grandslamového turnaje Australian Open.Turnaj se koná od 17. do 30. ledna a jeho úřadujícím vítězem je devítinásobný šampion Djokovič.Novak Djokovič do Austrálie přiletěl na základě zdravotní výjimky z povinného očkování. Australské úřady ale zrušily jeho vízum a rozhodly o deportaci Djokoviče, protože jeho zdravotní výjimka z očkování proti koronaviru údajně nebyla legitimní. Srbský sportovec se proti tomuto rozhodnutí odvolal.Australský soud později rozhodl, že usnesení pohraničních sil, které odebraly Djokovičovi vízum a odepřely mu vstup do země, bylo nesprávné. Soud se rovněž usnesl, že žalovaná, kterou je ministryně vnitra Karen Andrews, je povinna uhradit všechny soudní náklady a „podniknout všechny potřebné kroky pro neprodlené osvobození žalobce“ z hotelu pro migranty, kde se Djokovič nacházel od 6. ledna 2022.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

