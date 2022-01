https://cz.sputniknews.com/20220117/omikron-dal-desi-cesko-podle-namestka-pro-covid-muze-byt-denne-az-200-000-novych-pripadu-17247485.html

Omikron dál děsí Česko. Podle náměstka pro covid může být denně až 200 000 nových případů

Omikron dál děsí Česko. Podle náměstka pro covid může být denně až 200 000 nových případů

Náměstek ministerstva zdravotnictví pro covid, Josef Pavlovic, se ve vysílání Rádia Impuls vyslovil k současné epidemiologické situaci v ČR, přičemž se zaměřil... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-17T18:16+0100

2022-01-17T18:16+0100

2022-01-17T18:16+0100

česko

koronavirus

epidemie

nákaza

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/16884088_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0786158c624c75dca02fb794b27f6033.jpg

Pavlovic uvedl, že i soudě dle získaných informací od ostatních států je vlna nové varianty viru opravdu masivní. Česko by se tak mělo připravit na velký nárůst nových případů. Hovoří o tom, že je země nyní na vzestupu této omikronové vlny.Zároveň Pavlovic doplnil, že dle jeho mínění je realistický scénář zhruba 50 tisíc nakažených za den. Čísla ale mohou být i mnohem vyšší.Pokud jde o pozitivnější vývoj situace, zde Pavlovic cestu nevidí. Argumentuje přitom situací v okolních státech.Odborník se následně zaměřil i na to, jak by vypadala situace v nemocnicích, pokud by se černé scénáře opravdu naplnily. Upozorňuje přitom, že i když nákaza omikronem vykazuje lehčí průběh, kvůli vysoké nakažlivosti může zasáhnout nemocnice ještě intenzivněji než předchozí vlny.Stejně tak zdůraznil, že by lidé i navzdory masivnímu testování neměli rezignovat na základní hygienická opatření, jako je třeba nošení roušek.Změna v opatřeních proti koronaviruPřipomeňme, že od 17. ledna platí kvůli variantě omikron přísnější protikoronavirová opatření. Nejzásadnější změna se dotkne očkovaných zaměstnanců. Lidé ve firmách, úředníci ve státní správě, živnostníci či jednatelé společností se budou nově povinně testovat dvakrát týdně, zpravidla tedy v pondělí a ve čtvrtek. Toto opatření se bude týkat všech, nehledě na to, jestli jsou, nebo nejsou očkovaní, či zda prodělali covid-19. Používat se budou antigenní testy.Poněkud jiná pravidla ale budou platit ve školách. Zatímco od nového roku chodili žáci a studenti na testy dvakrát týdně, od pondělí už to bude jen jednou za sedm dní a vždy v pondělí. S nimi se budou ve stejný den testovat i učitelé.Do karantény musí od pondělí každý, včetně očkovaných lidí, a to bez ohledu na to, zda je to karanténa po pozitivním antigenním testu, nebo kvůli rizikovému kontaktu.Koronavirus v ČRZmiňme, že nedělní testy na covid-19 v Česku prokázaly 7 235 případů koronaviru, což je o téměř 4,5 tisíce více než před týdnem. Navíc pokračuje inárůst incidence, aktuálně za poslední týden na 100 tisíc obyvatel připadá 678 nově nakažených. Přesto i nadále ubývá pacientů v nemocnicích. Vneděli v nemocnicích bylo 1 505 lidí s koronavirem. Klesl také počet vážných případů, těch včera bylo 312.Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již přes 2,6 milionu případů koronaviru, zemřelo 36 874 lidí.Češi se ale dálaktivně nechávají očkovat. Vneděli vakcínu dostalo12 228 lidí. Kompletní očkování má přes 6,73 milionu lidí, téměř polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220117/zboril-rozlustil-slova-ruskeho-diplomata-proc-jim-cesti-politici-nerozumeji-17245994.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, epidemie, nákaza, omikron