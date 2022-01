https://cz.sputniknews.com/20220117/petrov-o-ct-jeste-nikdy-nemela-vlada-tak-profesionalni-tym-na-strategickou-komunikaci-17246951.html

Petrov o ČT: Ještě nikdy neměla vláda tak profesionální tým na „strategickou komunikaci“

Petrov o ČT: Ještě nikdy neměla vláda tak profesionální tým na „strategickou komunikaci“

Spolu s denními nárůsty počtu nakažených se v ČR od 17. ledna opět mění některá proticovidová opatření. Od pondělí tak začíná pro úplně všechny, kdo nepracuje... 17.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-17T18:47+0100

2022-01-17T18:47+0100

2022-01-17T18:47+0100

česko

česká televize

vadim petrov

covid-19. pandemie koronaviru

vláda české republiky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16152747_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_ca4122e96a953a2b623264f64efd6022.jpg

Mediální expert Vadim Petrov se ale po zhlédnutí tohoto vysvětlení opatření ze strany novinářů poněkud ztratil, protože mu jejich výklad nepřišel srozumitelný.„Už hodinu, co jsem pustil ČT1, se snaží redaktoři vysvětlit proticovidová opatření. Ještě nikdy neměla vláda tak profesionální tým na „strategickou komunikaci“, jakou je zpravodajství ČT. Jak říkala Helena Langšádlová – odborníky,“ uvedl svůj příspěvek na Facebooku Petrov.„Kouzlo strategické komunikace je v její srozumitelnosti a úspěšnost se měří výsledkem - tedy, jak sdělenému je porozuměno. Nebo, jaké změny se dosáhlo. Jak to vysvětluje ČT - tak já jsem se ztratil. Tato strategická komunikace dosáhla toho, že už tomu nerozumím vůbec,“ poznamenal Petrov v komentářích.„Je to moc složité. Je to pro jiný intelektuální borce, než jsem já,“ dodal.Poznamenává rovněž, že debata o zvýšení koncesionářských poplatků je přitom na spadnutí, neboť novináři ČT mají jiný úkol.Opatření proti koronaviruOd 17. ledna platí kvůli variantě omikron přísnější protikoronavirová opatření. Nejzásadnější změna se dotkne očkovaných zaměstnanců. Lidé ve firmách, úředníci ve státní správě, živnostníci či jednatelé společností se budou nově povinně testovat dvakrát týdně, zpravidla tedy v pondělí a ve čtvrtek. Toto opatření se bude týkat všech, nehledě na to, jestli jsou, nebo nejsou očkovaní, či zda prodělali covid-19. Používat se budou antigenní testy.Poněkud jiná pravidla ale budou platit ve školách. Zatímco od nového roku chodili žáci a studenti na testy dvakrát týdně, od pondělí už to bude jen jednou za sedm dní a vždy v pondělí. S nimi se budou ve stejný den testovat i učitelé.Do karantény musí od pondělí každý, včetně očkovaných lidí, a to bez ohledu na to, zda je to karanténa po pozitivním antigenním testu, nebo kvůli rizikovému kontaktu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220117/v-cesku-cisla-neustale-rostou-s-covidem-19-je-v-nemocnicich-mene-nakazenych-17236700.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká televize, vadim petrov, covid-19. pandemie koronaviru, vláda české republiky