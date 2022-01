Polonahá Rolins svým vzhledem rozdělila fanoušky na dva tábory. Někteří žasnou, jiní jsou znechuceni

https://cz.sputniknews.com/20220117/polonaha-rolins-svym-vzhledem-rozdelila-fanousky-na-dva-tabory-nekteri-zasnou-jini-jsou-znechuceni-17243862.html

Na profilu této blond krásky se objevila nová fotografie, na níž jde krásně vidět její vypracovaná postava. Dara tak opět všem dokázala, že rozhodně nepatří do starého železa a že na sobě dře. Důkazem jsou svaly, pevné bříško a ani gram tuku!Svým vzhledem však Dara rozdělila fanoušky na dva tábory. Někteří ji obdivovali a psali, že je pro něvzorem.Ženy její výdrž a píli dokázaly ocenit a smekaly před ní: „Daro, vypadat ve vašem věku takhle – klobouk dolů.“Její osvalená a vypracovaná postava se však nesetkala s pochopením. Lidé psali, že vypadá jako chlap a že „tohle fakt ne“.Přidávali se další: „Za mě ne, sorry, tvrdé, chlapské.“Pár lidí dokonce přiznalo, že kdyby Daru potkali, tak se jí bojí. I jiní byli kritičtí a psali, že nechápou, na co si Dara hraje, když neustále vystavuje postavu.„Jste moc zchudlá, ale moc,“ ozývalo se.I přes negativní reakce má ale Dara stále velkou fanouškovskou základnu, která je schopná se za ni postavit a podpořit ji.Další reagovali i na jiný typ kritiky, která Dara rovněž slýchá. „V Čechách je prostě specialita, že úspěšná žena musí být vždy zlatokopka. Egomaniaci úspěšnou ženu neustojí a zakomplexované pipky šílí závistí. Přitom by za tělo, co má Dara, zabíjely!“ psaly některé uživatelky.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

