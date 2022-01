Porošenko prohlásil, že vláda Ukrajiny překročila červené čáry. Uvedl, kdo ve skutečnosti řídí stát

„Oni (vláda – pozn.red) tvrdili, že jsme spáchali trestný čin, to pro mě není žádná novinka. Za uplynulé tři roky tito šmejdi zahájili přes 120 trestních řízení proti mně. Ale když zahájili trestní řízení ve věci vlastizrady, tak to bylo překročení červených čar. To je výzva nejenom vůči mně, to je výzva nám všem a zpochybnění všech pěti let mého prezidentství, když jsme spolu s vámi budovali náš stát,” prohlásil ukrajinský politik.